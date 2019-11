Tenis: Djokovic ganó el Masters de París y lo festejó con un tema que le dedicaron. Mirá

Tenis

El serbio Novak Djokovic no es más el número uno del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), lugar que pasó a ser del español Rafael Nadal.

El domingo Nole se coronó campeón en el Masters 1000 de París tras vencer al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-4.

A todo esto, unos fanáticos le regalaron un momento divertido: le dedicaron una readaptación del tema "Don't Stop Till You Get Enough" de Michael Jackson. Claramente, el serbio se sumó y surgió un momento muy divertido.