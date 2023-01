Tenis: Djokovic ganó con luz y jugará ante Rublev en cuartos de final del Australian Open

Tenis

El serbio Novak Djokovic (4) aplastó australiano Alex De Miñaur (22) al superarle por un rotundo 6-2, 6-1 y 6-2 en dos horas y seis minutos y se enfrentará en los cuartos de final del Abierto de Australia al ruso Andrey Rublev (5).



El campeón de 21 títulos de Grand Slam no acusó las molestias en el muslo de la pierna izquierda que le dificultaron los desplazamientos en sus largos duelos previos contra el búlgaro Grigor Dimitrov (27) y el francés Enzo Couacaud.



“Gracias por venir esta noche. Quería ganar en tres sets, siento que no hayan podido presenciar un partido más largo. Los primeros juegos fueron igualados y a partir de ahí me sentí más suelto y él estaba más tenso. Tenía que enfocarme en eso”, explicó el serbio al extenista Jim Courier sobre la Rod Laver Arena.



“Jugué el mejor partido de lo que llevamos de temporada. No he sentido ninguna molestia esta noche”, agregó ante un público que celebró con mayor ímpetu la noticia de su recuperación que la consecución del punto de partido.



Fue la tarde más placentera para un Djokovic que en rondas previas se había topado con un guerrero Roberto Carballés en primera ronda y que había lidiado con sus problemas físicos tanto en segunda contra Couacaud como en tercera con Dimitrov.



La propuesta de De Miñaur, jugador criado tenísticamente en Torrevieja (Alicante), le vino como anillo al dedo a un Djokovic que hizo trizas los golpes planos de la única esperanza local, que fue incapaz de abrir la pista y dominar. La superioridad del de Belgrado se tradujo en los nueve golpes ganadores de su rival que estuvieron acompañados de 28 errores no forzados.



De Miñaur, que cayó en la misma ronda en la edición pasada, no pudo ni atacar ni defender y dio la confianza necesaria a Djokovic, que ve cada vez más cerca su corona grande número 22, que le serviría para igualar la cifra del español Rafael Nadal (1).



Su siguiente rival será el ruso Andrey Rublev (5), con el que mantiene un cara a cara favorable de 2-1. “Es un top-10 establecido en los últimos años. Muy explosivo. Un poco como De Miñaur, así que espero que el resultado sea el mismo”, comentó sobre su próximo escollo.



Por su parte, Rublev se llevó un duelo dramático ante el danés Holger Rune (9) por un ajustado 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6(9).



El moscovita salvó al saque dos match points con el 5-6 del últimos set y remontó un 0-5 en el tie break de desempate, en el que el danés llegó a salvar dos bolas de partido antes de ceder el tercero, que fue el definitivo.

Por el mismo lado del cuadro y como posibles rivales de semifinales aparecen dos estadounidenses. Ben Shelton, 89º de la ATP, le ganó a su compatriota JJ Wolf por 6-7, 6-2, 6-7, 7-6 y 6-2, y Tommy Paul dejó por el camino al español Roberto Bautista Agut en cifras de 6-2, 4-6, 6-2 y 7-5.

EFE / FútbolUy