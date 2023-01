Tenis: Carlos Alcaraz perderá el primer puesto del ranking ATP el próximo lunes

Tenis

El tenista español podía mantenerse en la cima si Tsitsipas o Djokovic no llegaban a la final, pero el vencedor le arrebatará el puesto.

Carlos Alcaraz aguantó 20 semanas seguidas como número uno del mundo, condición que perderá el próximo lunes, una vez que se publique la nueva clasificación de la ATP y que pasará a liderar el ganador de la final del Australian Open, que tendrá como protagonistas al serbio Novak Djokovic y al griego Stefanos Tsitsipas.



El joven tenista español, de 19 años y que accedió a la cima del tenis mundial después de ganar el US Open el pasado 11 de setiembre, cederá esa posición de privilegio al ganador del título en el primer Grand Slam de este año, torneo en el que el de El Palmar no compitió por la lesión que sufrió mientras entrenaba unos días antes de viajar a Melbourne.



Tsitsipas y Djokovic superaron respectivamente al ruso Karen Khachanov por 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6) y 6-3 y al estadounidense Tommy Paul por 7-5, 6-1 y 6-2. Para el griego sería el primer Grand Slam y para el serbio el 22º, con lo que igualaría la línea de Rafael Nadal en la cima de los más laureados.



Este domingo estarán en juego el primer Grand Slam de la temporada y también el número uno, al que Alcaraz llegó siendo el jugador más joven en lograrlo y que seguramente habría mantenido durante más tiempo de no haber sido por la mala fortuna que le acompañó en los últimos meses. El pupilo de Juan Carlos Ferrero encadenó dos lesiones seguidas.



El 4 de enero en el partido de cuartos de final del Masters 1.000 de París-Bercy que le enfrentaba al danés Holger Rune sufrió un desgarro en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda que le obligó a abandonar y, posteriormente, le impidió disputar la Copa de Maestros en Turín, en la que iba a debutar y además como primer cabeza de serie. Allí podría haber conseguido hasta 1.500 puntos.



Tampoco pudo jugar la Final a Ocho de la Copa Davis con España en Málaga, donde iba a liderar al equipo nacional.



Ya este año, concretamente el día 6 de enero, padeció una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha durante un entrenamiento y eso le privó de optar al título en Australia y a defender su número uno en una competición en la que se otorgan 2.000 puntos al ganador.



Alcaraz aparecerá este lunes en el segundo puesto del ranking ATP con 6.730 puntos -en Melborune defendía 90 que obviamente perdió-, por detrás de los 7.070 que tendrá Djokovic si gana o bien de los 6.995 con los que contará Tsitsipas en caso de victoria. El que pierda la final será tercero, el serbio con 6.270 o el griego con 6.195.



Cuarto en la lista aparece el noruego Casper Ruud, con 5.765; quinto el ruso Andrey Rublev, con 4.200; y sexto ya Rafa Nadal, ganador en Australia el pasado año y que al caer en esta edición en segunda ronda, lesionado, ante el estadounidense Mackenzie McDonald por 4-6, 4-6 y 5-7, retrocedió cuatro posiciones al perder 1.955 puntos y quedarse con 3.815.



Con ese panorama Alcaraz espera reconquistar la corona una vez que pueda volver a las pistas, algo previsto para mediados de febrero en el ATP 250 de Buenos Aires, en Argentina, y para ello ya se prepara a fondo una vez retomados los entrenamientos.

EFE / FútbolUy