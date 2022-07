Tenfield presentó denuncia por difamación e injurias contra Diego Scotti y un periodista

Fútbol uruguayo

La empresa Tenfield presentó una denuncia penal contra el presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Diego Scotti, y contra el periodista José Carlos Álvarez de Ron por difamación e injurias, informó Sergio Gorzy a Lado B (TV Ciudad) y confirmó Montevideo Portal.

El caso ya está en Fiscalía y también presentaron la denuncia desde la lista de la oposición en las elecciones de la Mutual (lista 1950). El abogado de los jugadores denunciantes, Gúmer Pérez, dijo a Montevideo Portal que las denuncias “ya están hechas y firmadas, pero como hay feria judicial aún no ingresaron al sistema”.

Pérez se encuentra en el exterior y declinó hacer más comentarios hasta su regreso a nuestro país.

No es la primera vez que se realizan denuncias penales a la mutual. En 2018 la Justicia archivó la denuncia penal de Enrique Saravia y sus excompañeros de directiva contra los jugadores Michael Etulain, Matías Pérez, Diego Scotti, Santiago López y Pablo Castro. En ese momento integraban el movimiento Más Unidos Que Nunca, que enfrentó a Tenfield y la anterior directiva de la Mutual por la explotación de los derechos de imagen de los futbolistas del medio local.

El periodista de Tenfield Sergio Gorzy, que se convirtió en vocero de la empresa en estos días, dijo entrevistado en el programa Lado B que “no es sostenible” lo que sostiene la Mutual y el presidente “enchastra la cancha”. “Si vos a mí me amenazas de muerte y yo en lugar de denunciarte en la policía voy a otro canal y digo Wilmar me amenazó de muerte (en referencia al conductor del programa) y te tengo miedo, y te mandé en cana en otro canal y te enchastré en otro canal. Eso no me da miedo, pero sí decirle a la policía, che, cuídenme. No es sólido”, aseguró.

Gorzy expresó que la denuncia “es por decir cosas que no pueden sostener”.