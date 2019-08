Fútbol Internacional

Tanque Silva: "No merecía que me arrebataran el fútbol así", dijo tras positivo

"Le di explicaciones a mis compañeros y a la institución", contó Silva y amplió: "ellos me conocen y confiaron en mi para apoyarme"

El uruguayo Santiago Silva, que dio positivo de testosterona en un control antidopaje realizado el pasado 12 de abril aseguró que lo tomó: "como cualquier mínimo problema de la vida".

El jugador de Argentinos Juniors de 38 años, explicó que el resultado adverso se dio por un tratamiento de fertilidad al que se sometió en enero, para luego ser habilitado a jugar en forma provisional.

El "Tanque", entrevistado en Radio Rivadavia en Argentina, expresó: "lo que me pasó me lo tomé como cualquier mínimo problema de la vida. Intenté entender lo que me había pasado y con la ayuda de los compañeros, institución y familia se dio todo como se tenía que dar".

"Le di explicaciones a mis compañeros y a la institución", contó Silva y amplió: "ellos me conocen y confiaron en mi para apoyarme y que este problema se solucione rápidamente. Al otro día de lo que me pasó, entrené mucho mejor, creé un clima positivo para no darle lugar a lamentos y salir adelante".

Por último, Silva relató cómo continuará la situación: "este 25 será la audiencia con los abogados para presentar los papeles. Estoy disfrutando a mi manera, dejando todo en la cancha. Tengo todas sensaciones lindas, porque estuve toda mi vida jugando al fútbol y que me lo arrebaten de esta manera, creo que no era merecido".