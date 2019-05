Tabárez: “No se me antoja darle prioridad a jugadores que no han estado en la selección”

Selección

Oscar Washington Tabárez dio una conferencia de prensa este viernes en el Complejo Celeste luego del primer entrenamiento con los jugadores que ya arribaron. En la misma explicó que la prioridad a la hora de conformar el equipo la tendrán "los jugadores del proceso" y desmintió varios rumores sobre la conformación del plantel.

"No se me antoja darle prioridad a jugadores que no han estado en la selección", dijo Tabárez respecto a los rumores y consultas de recambio del plantel.

El Maestro también desmintió varios rumores respecto a la confirmación del plantel y la posibilidad de una preselección de 40 jugadores. "Debido a las lesiones agregamos futbolistas. Si alguno de los futbolistas que están acá no pueden estar o no están en su mejor condición, puede que se le de ingreso a otro pero no hicimos una lista de 40 jugadores", explicó.

"La selección de Uruguay y de Chile pedimos que sea secreto para evitar esto. Parece que fuera el fin del mundo. Se el dio aviso a los clubes pero no es cierto que se citó a 40 jugadores", agregó.

Tabárez dio a conocer que la formación del plantel dependerá de la actividad de los jugadores en sus respectivos clubes, del itinerario de trabajo. "Considerando que viajamos el día 13, eso es lo que debemos tener en cuenta (respecto al plantel). La única modificación se hará respecto a esos casos", indicó.