Selección

Tabárez: “Esto no es fútbol; es una versión del fútbol universal atenuada por la pandemia”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Óscar Washington Tabárez, entrenador de la selección uruguaya, dijo que le “cayó mal” el cambio del orden del calendario en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, que hará que Uruguay enfrente a Paraguay y a Venezuela el 3 y el 8 de junio cuando. En la planificación original debía hacerlo frente a Argentina como visitante y contra Bolivia de local. Así lo manifestó en una extensa entrevista con el programa ‘Hora 25’ de Radio Oriental.

“El argumento que se dio fue equilibrar los kilómetros recorridos por cada equipo y lo demás son especulaciones. No quiero salirme del lugar donde estoy en esta estructura del fútbol, donde me corresponde ser entrenador, preocuparme de entrenar a mi equipo y que la selección tenga una visibilidad dentro del concierto internacional. Pero no es lo mismo encarar otro fixture”, dijo.

“Nada de lo que está sucediendo se puede analizar saliéndose del problema de la pandemia. Hoy en el ranking de los países con problemas de contagios y de muertes estamos al tope. Tenemos que esperar a los jugadores que van a venir, con todos los efectos sanitarios. Algunos que no se pueden vacunar donde están y tendrían que vacunarse acá, o capaz que se dan una dosis allá y otra acá. Nos estamos ocupando de un montón de cosas que nos desconcentran de lo puramente futbolístico, pero aceptamos la realidad como es, más allá de las realidades que podamos pasar”, señaló.

Un mes y medio con los jugadores, aunque “es relativo”

“Mañana o pasado vamos a tener una reunión para hablar del tema de la reserva de jugadores, que no es como la hacíamos siempre para un partido; hay que enrabarla con la Copa América y con las listas previas que pide la Conmebol”, agregó Tabárez, quien podría llegar a tener un mes y medio a los futbolistas a su disposición, aunque no tendrá demasiado tiempo de preparación entre compromiso y compromiso. El 3 de junio recibirá a Paraguay y cinco días después visitará a Venezuela, y el 17 debutará en la Copa América ante Argentina.

“Puede ser muy relativo. Si consideramos que el 24 de mayo tendrían que estar todos los jugadores acá y ese mismo día deberíamos definir quiénes son sin haberlos visto… todavía no hemos hecho la lista de reserva, que es 15 días antes de la llegada para jugar el partido. Hemos tomado como fecha la del inicio a los entrenamientos y no tanto la del primer partido. Se complica mucho todo el trabajo porque no sólo tenemos que atender una fecha de Eliminatorias, sino que está conectada indisolublemente a la Copa América. Ante la posibilidad de estar más de un mes en una burbuja encerrados, hay que organizar todo muy bien y atender los detalles”, advirtió.

Dijo no tener información sobre una posible cancelación o cambio de sede de la Copa América, y opinó que el evento será muy distinto a lo habitual. “En una Copa América el traslado de gente, el turismo y la fiesta que son, no creo que se pueda vivir para esta oportunidad, se juegue donde se juegue. Para ser más gráfico, esto no es fútbol; es una versión del fútbol universal, muy atenuada por esta terrible pandemia que estamos sufriendo”, opinó.

“La pandemia nos cambió todo”

Sobre las posibles fechas triples de setiembre y octubre, dijo que “todavía no está claro y tiene que ver con aspectos de la pandemia y de los gobiernos europeos, que fueron los que determinaron la suspensión en marzo”. “Hay que jugar contra todos, pero lo que siempre se quiere evitar es tener una ronda tan complicada desde el punto de vista histórico, de los antecedentes, del poderío de los rivales y del lugar donde se va a jugar, porque puede determinar la suerte de una Eliminatoria anticipadamente, en un sentido o en el otro, aunque en la mentalización saldremos a buscarla como siempre. Tenemos jugadores que saben de qué se trata”, sostuvo.

Tabárez cree que la pandemia le cambió “todo” a nivel de planificación. “Tenemos una manera de trabajar y una organización. La competición internacional y las fechas FIFA desaparecieron desde noviembre de 2019, cuando empatamos con Argentina en Israel. Las selecciones juveniles, que son muy importantes, tienen un signo de interrogación grande, porque si no se compite no hay manera de evaluar. Todo eso lo estamos sufriendo. El único consuelo es que todos los equipos están pasando por el mismo problema”, añadió.

“No podemos salir de la incertidumbre de lo que pasará con la pandemia (...) Tenemos que citar futbolistas. Que haya jugadores del medio local en la selección es importante, sobre todo cuando son jóvenes, pero entran con un menor margen de seguridad que lo que se hacía en otro momento. Eso es un tema que lamentamos mucho”, dijo, y también lamentó que varios futbolistas del medio local no estén en rodaje. “A los que pusimos en la lista de reserva los venimos siguiendo hace tiempo y nos parece que podía ser el momento para que por lo menos estén en el plantel. Seguimos pensando lo mismo desde lo conceptual, pero la realidad nos dice que las cosas no son lo mismo que cuando íbamos a jugar en marzo”, señaló.

Por último, analizó a Paraguay, el futuro rival de la Celeste. “Se destacó mucho cuando jugó de visitante; empató en Argentina y ganó en Venezuela. Ya lo había observado en partidos amistosos. Desde el punto de vista defensivo, en cuanto a la recuperación, lo tiene muy aceitado. Es un equipo difícil. Y desde el punto de vista físico tiene cualidades como la corpulencia de sus futbolistas, resistencia y velocidad. No es fácil y en este momento es un rival directo porque tiene el mismo puntaje que nosotros y nos aventaja en la diferencia de goles”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy