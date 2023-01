Supercopa de Brasil: Palmeiras, con Joaquín Piquerez, venció 4-3 a Flamengo y fue campeón

Palmeiras, en un partidazo, venció 4-3 al Flamengo en la final de la Supercopa de Brasil, donde los jugadores uruguayos fueron protagonistas en un duelo muy diputado.

El duelo se abrió a favor del Mengão, luego que Giorgian De Arrascaeta le robara una pelota a Zé Rafael, se metiera al área y su adversario lo bajará para que el árbitro diera la penal máxima.

Gabriel Barbosa se encargó de la ejecución y colocó el 1-0 a los 26’ para el conjunto donde Guillermo Varela fue titular en el lateral.

Pero el Palmeiras reaccionó y no solo empató, sino que pasó de largo. La igualdad la consiguió Raphael Veiga a los 38’, mientras que a los cuatro minutos de adición, una asistencia de Joaquín Piquerez terminó en tremendo zapatazo de Gabriel Menino para el 2-1.

Durante el cotejo se dio una acción muy particular cuando el uruguayo fue a buscar una pelota que se iba por el costado y el entrenador adversario, Abel Ferreira se puso adelante para evitar que sacara rápido generando un choque que terminó en amarilla para el DT.

Great use of the body there from Palmeiras head coach Abel Ferreira ??



Former Manchester United fullback Guillermo Varela had no chance…



(Abel yellow carded for his efforts)pic.twitter.com/5Qk1LzQzcx