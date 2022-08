Sudamericana: Nacional cayó 1-0 con Atlético Goianiense en el Gran Parque Central

Nacional, pese al debut de Luis Suárez, no pudo con Atlético Goianiense en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Gran Parque Central y deberá jugarse la clasificación la próxima semana en territorio brasileño.

Franco Fagúndez tuvo el primer disparo del encuentro al minuto de juego tras un robo en la mitad de la cancha, mientras que Emmanuel Gigliotti logró conectar de cabeza un centro que llegó desde la izquierda pocos minutos más tarde, pero la pelota se perdió alta.

Sobre los 17 minutos, Fagúndez ejecutó un tiro libre cerca del área y obligó a una gran intervención del arquero brasileño Ronaldo, quien también contuvo el remate posterior de Nicolás Marichal. Sin embargo, cayó mal y debió salir, ingresando en su lugar Renan.

Hasta que, a lso 23 minutos, Luiz Fernando conectó de cabeza un centro que llegó desde la derecha y, en la primera que tuvo el equipo brasileño, logró batir a Sergio Rochet y abrir el marcador. El capitán tricolor no logró sacar el balón que se coló en el primer palo.

El equipo locatario luchó hasta el final del primer tiempo, pero volvió a tener una ocasión clara a los 37 minutos, cuando luego de un tiro de esquina en corto, Camilo Cándido remató y el arquero del elenco visitante volvió a sacar afuera.

Todo igual

Cándido volvió a tener un remate que pasó cerca del parante izquierdo del arco defendido por Renan. Cazó de volea tras un despeje producto de un centro desde la izquierda. A los 53', Felipe Carballo recibió de frente al arco y el arquero le sacó al córner antes de que se colara pegada al palo.

A los 61', Cándido ejecutó un tiro libre cercano al área y el balón se estrelló en el travesaño, mientras que a los 68', Diego Churín tuvo el segundo tras una serie de rebotes dentro del área, pero la peltoa se fue desviada. Más tarde, Brian Ocampo encaró por el medio y disparó antes de ingresar al área, pero el arquero se quedó con la pelota.

A los 80', Leo Coelho ganó por arriba un centro producto de un tiro libre, pero el balón se perdió muy alto. La primera ocasión de Luis Suárez, quien ingresó a lso 73 minutos, llegó diez más tarde, cuando se hizo cargo de un tiro libre que rozó la barrera y se perdió al tiro de esquina.

Cerca de los 90 minutos, Suárez recibió en profundidad y tocó rápido al medio para Juan Ignacio Ramírez, quien definió de primera, pero el balón se estrelló contra el parante derecho, cuando el arquero Renan se volvó por completo hacia el otro lado.

El tricolor no pudo batir al arquero rival y ahora deberá ir a Brasil en buscar del pasaje a las semifinales. El próximo partido será el martes 9 a las 19:15 horas en el Estádio do Governo do Estado de Goiás, Serra Dourada.