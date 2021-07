Sudamericana: Giovanni González y Canobbio fueron los mejores en filas de Peñarol

Fútbol uruguayo

KEWIN DAWSON: Casi no tuvo trabajo. De no ser por la voz de mando, podría decirse que si atajaba el arquero de séptima división era lo mismo. No salió bien en el centro del gol tricolor.

GIOVANNI GONZÁLEZ: El mejor de la cancha. Anuló a Leandro Fernández primero y a Brian Ocampo después, mantuvo su sector clausurado y fue incisivo cada vez que se sumó al ataque.

FABRICIO FORMILIANO: Fue el principal responsable del flojísimo partido de Gonzalo Bergessio. Ganó siempre de arriba y no arriesgó tanto en la salida como en el partido de ida.

GARY KAGELMACHER: Se mostró atento en los cierres y no tuvo mayores dificultades. Complementó de muy buena manera la tarea de Formiliano.

JOAQUÍN PIQUEREZ: Jugó un buen primer tiempo soltándose al ataque y siendo salida constante, aunque sin profundizar. Subió menos en el complemento y cumplió en defensa.

JESÚS TRINDADE: Tuvo que manejar la pelota mucho más que en la ida porque Nacional intentó tapar la salida de Gargano, y no defraudó. En materia defensiva volvió a cumplir con los relevos y siempre distribuyó bien.

WALTER GARGANO: Sin la brillantez del partido pasado, redondeó una actuación buena que fue de menos a más. Obstaculizado en un inicio donde el balón le pasaba por arriba, mejoró en el complemento y quitó muchas pelotas.

AGUSTÍN CANOBBIO: Formó un muy buen tándem con Giovanni González por su carril derecho y siempre fue opción de salida, además de mostrarse como una rueda de auxilio cuando tuvo que defender. Con su despliegue habitual, cumplió con creces.

PABLO CEPPELINI: Fue el eje por el que pasó el fútbol aurinegro y el principal responsable de una óptima circulación en un equipo que, por muchos pasajes, apostó a defenderse a partir de la tenencia. Casi no erró pases.

FACUNDO TORRES: No gravitó como en otros partidos pese a que no jugó tan pegado a la banda izquierda. Estuvo controlado por Armando Méndez y se movió por todo el frente de ataque, sin brillar. Dejó un gol servido a Agustín Álvarez Martínez, que le erró al arco.

AGUSTÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ: Aportó más cuando pivoteó y bajó unos metros a descargar que cuando recibió en el área. Tuvo un par de opciones con la pierna derecha que definió mal con remates cruzados y afuera, y un cabezazo que pasó cerca.

DAMIÁN MUSTO: Entró por un exhausto Gargano a 10 minutos del final, cuando el partido se prestaba para su especialidad; meter en el mediocampo y sostener el resultado. Fue expulsado por una dura e innecesaria patada sobre Emiliano Martínez en el final.

ARIEL NAHUELPÁN, VALENTÍN RODRÍGUEZ y CARLOS RODRÍGUEZ: Entraron en tiempo adicional y casi no participaron del juego.

