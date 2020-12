Sudamericana: Fénix cayó 1-0 en su visita a Independiente y quedó eliminado

Independiente le ganó a Fénix 1-0 en Avellaneda por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y con un global de 5-1 abrochó su clasificación a cuartos, donde lo espera Lanús. El equipo granate goleó a Bolívar 6-2 en la revancha tras haber perdido 2-1 en La Paz.

Los dirigidos por Lucas Pusineri se sabían clasificados desde la semana pasada, cuando golearon 4-1 en el Parque Viera, pese a lo cual salieron a jugar con todos sus titulares. De entrada marcaron el ritmo y generaron chances como para ganar por una diferencia mayor.

A los 25’ cayó el primer tanto. Tras una buena sucesión de pases, el uruguayo Federico Martínez asistió a Silvio Romero y el delantero de área de los diablos rojos facturó con un potente derechazo en el área. Un minuto después estuvo cerca del 2-0 Lucas González.

El conjunto de Juan Ramón Carrasco no pudo desplegar su fútbol, no presionó y casi no hizo aparecer en la imagen al arquero Milton Álvarez. Para colmo, en el cierre del primer tiempo se quedó con 10 hombres por la expulsión de Fernando Souza a instancias del VAR, luego de una dura entrada sobre Lucas Rodríguez.

Independiente tuvo la pelota y reguló energías en un segundo tiempo que controló a placer. A los 73’ pudo haber aumentado Silvio Romero, pero su zurdazo dio en el travesaño. Hubo más situaciones, pero los diablos rojos fallaron a la hora de definir. A los 89’ se lució Guillermo de Amores ante un remate del colombiano Andrés Roa.