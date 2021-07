Sub-23: Suspendieron el juego entre Honduras-Alemania por insulto racial a un germano

El encuentro amistoso que disputaron las selecciones Sub-23 de Alemania y Honduras de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no terminó de la mejor forma. Porque a los 87', los alemanes dejaron la cancha por presuntos insultos raciales a uno de sus compañeros: Jordan Torunarigha, de 23 años.

El futbolista del Hertha Berlín, de ascendencia nigeriana, habría recibido insultos raciales, por parte, de algunos integrantes de la selección hondureña. Los futbolistas y todo el cuerpo técnico alemán decidieron irse por lo que el encuentro terminó 1-1 a los 87'.

?? The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/D85Q63Ynr9