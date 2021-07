Selección

Sub-20: Gustavo Ferreyra explicó los motivos por los que no convocó a Matías Arezo

La selección uruguaya sub-20 retomó los entrenamientos hace un par de semanas con el objetivo del Sudamericano de la categoría que se disputará en Venezuela aún con fecha a definir, aunque se espera que sea sobre fin de año. Los futbolistas trabajan de lunes a miércoles en el Complejo Celeste y los jueves vuelven a sus clubes.

"Ha sido difícil mantener una continuidad en este último año, pero intentamos reciclarnos y mantener siempre el contacto con los jugadores a través de actividades virtuales. Tratamos de mantenernos lo más cercanos posibles y es importante juntarnos y estar en el Complejo", contó el entrenador Gustavo Ferreyra al programa ‘Hora 25' de Radio Oriental.

"Se ha vuelto muy difícil coordinar amistosos. Se han caído con la pandemia. Estamos entrenando entre nosotros y tratando de empezar a jugar con equipos del medio local. Se hace muy difícil armar una planificación con un calendario porque no tenemos la fecha concreta del Sudamericano", agregó.

Algunas excepciones

No sólo pandemia complica los planes de trabajo, ya que algunos jugadores no pueden entrenar siempre que son llamados, como los de Nacional y Peñarol la próxima semana. De todos modos fueron citados porque los futbolistas del equipo que quede eliminado de la Copa Sudamericana ya podrán sumarse en la semana siguiente.

Existe un "acuerdo tácito con los entrenadores y los clubes de que, cuando hay competencia internacional, preferimos que los futbolistas jueguen con sus equipos y tengan esa experiencia para después volcarla a la selección".

"Hay contemplaciones con los equipos que juegan entre semana. Los jugadores de Peñarol y Nacional tienen competencia internacional la semana que viene y también está el caso Santiago Cartagena, de Montevideo City Torque, que el lunes juega contra Cerrito. El lunes no participa pero el martes ya se integra", expresó.

El caso de Arezo

Consultado por Matías Arezo, quien no aparece en la lista, explicó que su ausencia se debe a "una situación particular que se dio" y que no conoce "exactamente porque la comunicación fue más que nada a nivel dirigencial".

"Él (Arezo) está haciendo un trabajo especial y los martes tiene que viajar a Maldonado a entrenar. Fue un pedido del presidente de River (Willie Tucci) al presidente de nuestro Consejo Ejecutivo, Marcelo García. Lo aceptamos para una semana. Después eso se extendió y seguiría siendo para las demás semanas, por lo que decidimos no incluirlo en la lista", manifestó.

"Si Matías está en la selección debería ir a entrenar con la selección. Al tener otro tipo de compromiso y River decidir eso, nosotros decidimos, al menos por ahora, no tenerlo en cuenta", sostuvo, y no sabe si estará en el Sudamericano por no tener claro "por cuánto tiempo se va a extender".

"Sabemos todos que también está la posibilidad de que pueda emigrar. En principio, la decisión es que por ahora, al no poder venir como sí pueden venir los demás, no sea citado en este momento. Más adelante veremos cómo se desarrolla todo", concluyó.

Entre los 31 convocados hay cinco jugadores de Peñarol, cuatro de Nacional, Wanderers y Defensor Sporting, tres de Liverpool y Rentistas, dos de River Plate y Danubio, y uno de Progreso, City Torque, Boston River y Deportivo Maldonado.

LOS 31 CONVOCADOS

ARQUEROS

Guillermo Centurión - Nacional

Franco Aranda - Progreso

Fabrizio Correa - River Plate

Enzo López - Wanderers

DEFENSORES

Mateo Ponte - Danubio

Emiliano Álvarez - Defensor Sporting

Gastón Bartora - Defensor Sporting

Gonzalo Pérez - Liverpool

Nicolás Marichal - Nacional

Renzo Orihuela - Nacional

Valentin Rodríguez - Peñarol

Agustín Acosta - Rentistas

Joaquín Sosa - Rentistas

Lucas Monzón - Wanderers

Kevin Rolón - Wanderers

MEDIOCAMPISTAS

Damián Silva - Defensor Sporting

Joaquín Valiente - Defensor Sporting

Fabricio Díaz - Liverpool

Martín Fernández - Liverpool

Santiago Cartagena - City Torque

Agustín Álvarez Wallace - Peñarol

Franco Pérez - Rentistas

César Araújo - Wanderers

DELANTEROS

Enzo Larrosa - Boston River

Facundo Silvera - Danubio

Rodrigo Muniz - Deportivo Maldonado

Santiago Ramírez - Nacional

Máximo Alonso - Peñarol

Agustín Álvarez Martínez - Peñarol

Cristian Olivera - Peñarol

Thiago Borbas - River Plate

