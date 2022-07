Sub-20: Facundo Sierra, el mediocentro español que tendrá su chance en la selección

Selección

Por José Luis Calvete

joselocalvete

Facundo Sierra es uno de los 12 futbolistas convocados por la selección uruguaya de fútbol para entrenar con el cuerpo técnico de la sub-20 esta semana en Madrid. Nació en España pero toda su familia es uruguaya y lleva 22 años fuera del país.

“Llevo aquí viviendo toda mi vida”, dijo desde Madrid en contacto telefónico con FútbolUy. Recordó a su abuelo futbolista, Manolo Sierra, y se mostró “muy agradecido” por esta oportunidad que tiene sabor a revancha por lo que le tocó vivir en 2020.

“Antes de la pandemia iba a ir a la sub-17. Viajé y todo, pero por la pandemia no se pudo entrenar. Ese fue mi primer contacto con la selección”, contó, y valoró que el cuerpo técnico guardó su información y sugirió su nombre para este Camp Celeste en Madrid.

Antes de esa frustrante experiencia “viajaba a Uruguay más de pequeñito que ahora, cuando tenía cinco o siete años”. “Después viajé un poco más grande”, narró, y dijo estar al tanto de lo que significa la cultura uruguaya. En su familia se mantienen tradiciones.

“Sé la mayoría de las cosas porque en mi casa, aunque vivamos en España, se hace casi todo como en Uruguay. Desde el mate y las expresiones hasta el resto de las costumbres. Yo no tengo el acento, pero la cultura la manejo bastante bien”, expresó.

Respecto al fútbol uruguayo, reconoce que a España “no llega lo suficiente” como para seguir la actividad de los clubes, pero está al tanto de “la selección y los muchos jugadores que están jugando en Europa, que están muy bien valorados”.

Jugó los últimos dos años en el Ciudad de Getafe y pasará a filas del San Sebastián de los Reyes, “que es de Madrid y tiene la liga nacional en el juvenil A y una gran posibilidad de jugar en Primera RFEF, que vendría a estar en Segunda B”.

Jugó siempre en equipos de Madrid. “Empecé en La Poveda, cerca de mi barrio, y estuve bastante bien. Luego pasé por Escuela Arganda, Rayo Vallecano, Santa Ana y Ciudad de Getafe, donde estuve dos años hasta ahora”, contó.

Dijo ser “un mediocentro defensivo, lo que en Uruguay es el 5 y en España es el 6”. Tiene un juego de “mucho sacrificio y esfuerzo, y de jugar más sin pelota que con ella”. “Sé cuándo cubrir un espacio, cuándo ir a un sitio, cuándo dar una línea de pase y cuándo no. Además de esa entrega, creo que tengo un gran toque de balón para salir jugando y cogerme con el ataque”, contó.

“Sólo tengo el objetivo de llegar a ser un jugador profesional y jugar en primera división y en las mejores ligas. Llevo mucho tiempo trabajando para eso y creo que el esfuerzo y el trabajo siempre pagan”, sostuvo, y en ese sentido dijo que el llamado de la selección sub-20 para entrenar le genera “un buen sabor de boca”.

“No pude estar en 2020 y ahora estoy agradecido con eso. Cuando me lo dijeron me costó reaccionar porque soy un chaval muy frío que no tiene mucha expresión al recibir este tipo de sorpresas. Después, tanto mi familia como yo, nos sentimos muy contentos y agradecidos por el llamado”, concluyó.

