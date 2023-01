Sub-20: Ecuador definió su plantel de 23 jugadores con importantes bajas del exterior

Fútbol Internacional

La selección que buscará el bicampeonato no podrá contar con tres futbolistas que militan en Bélgica y con uno del Flamengo.

Ecuador, que se alista para buscar en Colombia el bicampeonato del Campeonato Sudamericano sub-20, lamenta aún la ausencia de tres jugadores que militan en clubes de Bélgica y uno en Brasil, pero se concentra para formar un grupo sólido con una base de futbolistas del medio local y otros dos jóvenes que militan en el exterior.





Para el torneo que se jugará del 19 de enero al 12 de febrero en Cali y Bogotá, y que otorgará cuatro cupos para el Mundial de Indonesia 2023, el seleccionador ecuatoriano Jimmy Brand no podrá contar con Anthony Valencia, del Royal Amberers; Nilson Angulo, del Anderlecht, y Joel Ordóñez, del Brujas, quienes no recibieron autorización para acudir al Sudamericano. Por la misma razón no estará Ariel Suárez, extremo del Flamengo.

El entrenador sí pudo convocar a dos refuerzos que militan en clubes extranjeros: el centrocampista de Sporting Cristal Juan Sánchez y el extremo Patrickson Delgado, quien juega en el Jong Ajax, de la segunda división de Países Bajos.



De los 23 jugadores convocados, 11 jugaron la final de los Juegos Odesur disputados en octubre de 2022 en Asunción, donde perdieron por 1-0 ante Paraguay.



Ecuador fue emparejado en el Grupo B del Sudamericano y debutará con Chile el 20 de enero. Dos días después se medirá con Bolivia, con Venezuela se medirá el día 26, y el 28 con Uruguay.

LOS CONVOCADOS



Arqueros: Gilmar Napa (Emelec), Ethan Minda (Liga de Quito) y Tony Jiménez (Guayaquil City).



Defensores: Davis Bautista (Aucas), Luis Córdova (Deportivo Cuenca), Garis Mina (Independiente del Valle), Yeltzin Erique (Liga de Quito), Daniel De la Cruz (Liga de Quito), Orlando Herrera (Independiente del Valle) y Byron Carabalí (Aucas).



Mediocampistas: Denil Castillo (Liga de Quito), Patrik Mercado (Independiente del Valle), Patrickson Delgado (Jong Ajax-BEL), Juan Sánchez (Sporting Cristal-PER), Oscar Zambrano (Liga de Quito), Sebastián González (Liga de Quito) y Emerson Pata (Independiente del Valle).



Delanteros: Justin Cuero (Independiente del Valle), Oscar Sosa (Liga de Quito), Alan Minda (Independiente del Valle), Cristopher Zambrano (Aucas), José Klinger (Independiente del Valle) y Yalmar Medina (Independiente del Valle).

EFE / FútbolUy