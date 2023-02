Sub-20: “Nos sentimos muy representados por este grupo”, dijo Broli tras el Sudamericano

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

“Fue un día en el que no estuvimos claros”, lamentó Marcelo Broli, entrenador de la selección uruguaya sub-20, luego de la derrota 2-0 a manos de Brasil por la última fecha del hexagonal final del Sudamericano de Colombia, resultado que dejó al equipo verdeamarelo con el título y a los celestes segundos.

El director técnico uruguayo reconoció que hubo “nerviosismo” en su equipo y que se generaron las chances de gol, pero no se concretaron. “Las situaciones las tuvimos, pero hay que hacerlas porque son partidos cerrados, de pocos goles”, agregó Broli en diálogo con Sport 890.

“Sabíamos que ellos iban a empezar a jugar directo. Nos pusieron doble 9 muy grande, potente, y después empezaron a jugar por bandas con juego aéreo. Estábamos al borde de cerrar un partido con un zaguero más por el juego aéreo, pero justo se dio el gol”, analizó sobre el tanto de Andrey Santos a los 84’.

“Después tuvimos que ir a buscar el empate muy desprolijos. Quedamos muy mal parados en la jugada del 2-0 [anotado por Pedro Henrique a los 92]. Podríamos haber tenido tres o cuatro minutos buscando el gol del campeonato”, agregó respecto a la jugada que liquidó el trámite en el Campín de Bogotá.

“No hay que recriminarse nada. Se dejó todo. Hoy estoy dolido, pero recontra orgulloso del plantel. Tengo mucha confianza en el laburo y me entrego al máximo. Lo que nosotros inculcamos desde que llegamos acá, se vio”, dijo, y siguió ponderando a sus dirigidos.

“Estamos muy orgullosos por ellos, porque nos sentimos muy representados por el grupo, no solo dentro de la cancha. Vivimos un mes acá y no hubo ni un día de esparcimiento. No fuimos ni a un shopping, nos pasamos concentrados y jamás los jugadores nos pidieron ese espacio”, destacó.

“Dejamos todo y no nos dio [para ser campeones]. Nos duele porque sabemos que había mucha gente en Uruguay pendiente de nosotros. Fue un segundo puesto muy meritorio y ahora nos queda preparar el Mundial”, concluyó Broli.

