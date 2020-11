Suárez y la multa a la AUF: “Nos haremos cargo porque la responsabilidad fue nuestra”

Selección

“Me siento muy bien y por suerte no tengo ningún tipo de síntomas”, contó Luis Suárez este domingo desde Madrid al programa Punto Penal, de Canal 10, y dijo estar “alelado de todos los allegados” y de su familia mientras cumple con el confinamiento obligatorio para volver a tener vida normal, luego de haberse contagiado de coronavirus en su estadía en Uruguay.

Sobre el foco de contagios que hubo en la selección, dijo que “lo primero es reconocer el error en el momento de la foto porque fue lo que más repercusión tuvo”. “Hay muchos peros detrás de la foto, pero no es un tema de excusas. Hay que reconocer que no era el momento adecuado de colgar la foto, pero también es inevitable cuando llevábamos seis o siete días concentrados en la burbuja y teníamos un compañero contagiado”, sostuvo.

"Es inevitable si tenés un compañero contagiado, y bajamos la guardia"

“Compartimos las comidas, entrenamos juntos, estuvimos en gimnasios cerrados y nos cambiamos y duchamos en un vestuario chico. Todo eso es inevitable si tenés un compañero contagiado, que además no lo sabíamos porque Matías Viña pasó tres controles previos y dio negativo en todos”, explicó, y luego aclaró que “no hay que echarle la culpa a Mati ni a nadie, que tuvo la mala suerte de contagiarse en Brasil”.

“Cuando llegamos a Uruguay el control del sábado le dio positivo a Matías y cuando te ponés a pensar, estuvo todo el tiempo con nosotros, festejamos en el vestuario en Colombia y vino en el avión con todos, por lo que podía tocarle a cualquiera. Es inevitable todo eso. Ahí empezamos con cierto miedo”, reconoció.

Después te hacés un test que te da negativo y pensás que estás a salvo, pero luego empezó con un caso positivo y después el otro, y era una pelota grande. Cometimos un error y bajamos la guardia cuando nos dio negativo el lunes”, expresó.

“Nosotros estábamos cautos con esa situación. Tenemos que reconocer y pedir perdón por la foto, pero no viene por eso el contagio. La foto fue el sábado de noche, al aire libre y no estábamos todos juntos. Estábamos en ronda más separados y la foto fue un segundo. No todos estaban tomando mate. Hay mucha gente hablando y criticándonos”, agregó.

"Reconocemos nuestra parte hasta donde nos toca. Nadie es inmune"

“Reconocemos el error en la foto, pero tampoco hacerlo tan grande. Reconocemos nuestra parte hasta donde nos toca. Si la AUF tiene que hablar con nosotros y nos toca reconocer el error por la multa, nosotros nos tenemos que hacer cargo. Lo hablaremos con Diego (Godín), que somos los capitanes, y nos haremos cargo nosotros porque la responsabilidad fue nuestra”, reconoció el goleador del Atlético de Madrid.

“La enseñanza es clara. Si nos contagiamos nosotros, que supuestamente estábamos en una burbuja donde cada 48 horas nos hacían test que daban negativo, nadie es inmune. Eso tiene que servir de lección para la sociedad; nadie es inmune y nosotros un poco bajamos la guardia. Pero hay que ser realista; es inevitable cuando hay un contagiado”, reveló el salteño.

Suárez recordó el momento en que le comunicaron que había dado positivo de coronavirus el lunes: “Me acuerdo que estaba durmiendo la siesta y entró el profe. Me pareció raro. Cuando me dijeron que me había tocado no lo podía creer. La sensación era miedo, tristeza, dolor y bronca, todo junto. Abandoné la concentración dolido también por estar lejos de mi familia y por sentir impotencia al no poder jugar contra Brasil y el Barcelona”.

“Después pensás que la realidad es que hay millones de personas que están pasando mal con esto en el mundo y yo no tengo síntomas, por lo que debo estar agradecido pero a la vez ser cauto con la situación”, añadió el salteño.

“Hace unos días me vine de Uruguay con todas las precauciones posibles. No estuve con nadie ni pegado a nadie. Vine solamente yo y estoy encerrado en un apartamento al que me trajeron en una ambulancia. Es muy difícil. Mis hijos no sabían que había venido y me vinieron a ver desde una ventana a 50 metros. Para mí estar lejos de ellos y no poder abrazarlos se me hace muy difícil. Con mi mujer se nos está haciendo largo. Si bien me genera cierto dolor, sé que tengo la suerte de no estar en casa y de saber que no los contagié”, concluyó.

