Suárez tras su doblete: “Hay que estar acostumbrado a las críticas y convivir con eso”

Luis Suárez valoró su doblete ante el Getafe para el 2-1 del Atlético de Madrid, “más que nada por la circunstancia del partido”. “Nos pusimos 1-0 en contra y revertimos la situación en un momento en el que al equipo se lo está justificando mucho”, dijo el goleador uruguayo.

“Somos conscientes de que tenemos que dar un poquito más y un partido así, dando vuelta el resultado, nos va a venir bien anímicamente para seguir mejorando”, agregó en diálogo con la transmisión televisiva ni bien finalizó el encuentro en el Coliseo Alfonso Pérez.

Sobre lo difícil que fue vencer a un oponente que aún no sumó, dijo que “el rival también tiene sus fuertes y sus formas de atacar y presionar”. “Debemos ser conscientes de que tenemos cosas que mejorar y solucionar algunas que no estamos haciendo bien. Hay para mejorar porque recién empezó La Liga”, añadió.

En lo personal, al ser consultado por algunos cuestionamientos que recibió por lo que había sido un flojo inicio de temporada, les quitó trascendencia y reiteró, como en otras oportunidades, que “hay que estar acostumbrado a las críticas”. “Siempre dije que uno para estar en la élite debe convivir con eso”, señaló.

“Lo que hago es nunca bajar los brazos. Como se darán cuenta, no me voy a bajonear por una crítica ni tampoco me voy a creer el mejor del mundo por los halagos. Mi forma de ser es así; es trabajar. A veces se dan bien las cosas y a veces no se dan como uno quiere, pero disfrutando este momento”, concluyó.

