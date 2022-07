Suárez participó de la transmisión de Star + con Agüero; mirá los mejores momentos

Fútbol Internacional

Sergio Agüero estuvo en su canal de Twitch y en Star + con la transmisión del partido entre Liverpool y Manchester City por la Community Shield, pero en el entretiempo presentó a Luis Suárez como invitado por su pasado como Red.

Comenzaron hablando del trámite del primer tiempo, y sobre el debut de Erling Haaland y sus fallos debajo del arco, el uruguayo dijo que "los chiquititos somos mejores" en el área.

Contó que se fue de la Premier League con 82 goles, pero "me cuento uno que me robó Dirk Kuyt contra el United en la línea, era un golazo". Consiguió una bota de oro porque "la otra fue cuando me mandé la cagada de (Branislav) Ivanovic, ahí me ganó (Robin) Van Persie".

Entre risas, discutieron como se pronuncia Alan Shearer, ya que Suárez lo decía con 'L': "¿Qué es? ¿El cantante de los Rolling Stones?", dijo Agüero.

"Para mi este años no va a jugar de '9', va a jugar de extremo. Después se va a ir haciendo fuerte en su puesto", dijo Suárez sobre Darwin Núñez. Además, comentó que él cuando llegó jugó por "derecha, por izquierda, pero después me fui de '9'. Darwin puede jugar por afuera".

Con respecto a lo permisivos que son los árbitros en la liga inglesa, el argentino le dijo "vos, hijo de puta, empujabas al defensa y no te cobraban foul, te lo llevabas por delante", a lo que respondió Suárez: "Con la porquería esta del VAR no se puede, lo tocas y te cobran".

"Felicitaciones por ir al Nacional", dijo Agüero, pero Suárez le respondió rápido: "Bo, escuchá, es Club Nacional de Football, no es el Nacional". "Ahora voy a hinchar por vos, quiero que gane Nacional. Soy hincha de Nacional por vos, después que te vayas ya está, vuelvo a la normalidad", agregó el argentino.

"Vamos a tratar de erradicar" el hecho de que lo odien los hinchas de otro equipo. "Sigo siendo jugador de la sección. Tratar de que no haya diferencia", añadió el Pistolero.

Sobre el número de camiseta que utilizará, dijo que "no se nada, mañana en la presentación veremos que tienen pensando". El Kun aprovechó: "Guardame una camiseta para mi y una para sortear, si queres firmada también. La gente quiere cualquier cosa, si le das un calzoncillo, lo quieren también".

"Ya me anotaron" en la Copa Sudamericana. "Ah, piola", respondió Agüero. "Te voy a ver porque voy a esta acá. Dame el asiento VIP, no me des el truchanga", agregó, pero el uruguayo le respondió que lo mandará "a la tribuna". "Que hijo de puta, con todo el olor a porro", dijo entre risas el argentino.

"No sabía que no se decía el Nacional, el otro día le escribí y me cagó a puteadas", comentó el argentino con su audiencia una vez salió de la llamada el delantero uruguayo, que solamente participó en el entretiempo.

