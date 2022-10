Suárez: El diálogo con Matturro, el trato de los defensas uruguayos y sus salidas del área

Fútbol uruguayo

“Les digo a mis compañeros que si estoy discutiendo con un rival, me dejen discutir”, dijo, y cree que en Uruguay “no es malo el nivel”.

En la tercera parte de su mano a mano con FútbolUy, Luis Suárez explicó su nueva posición en la cancha. Si bien sigue siendo un nueve de raza, por momentos se vuelca unos metros atrás o a los costados para generar espacios que, a veces, sus compañeros aprovechan. Ya en el Atlético de Madrid había empezado ese proceso y hoy lo ratifica en Nacional y la selección uruguaya.

“Uno tiene que ser consciente de cuál era su fuerte físicamente, qué ha mejorado técnicamente y qué ha progresado leyendo partidos. Si mi equipo, en este caso Nacional, está atacando, me quedo adentro del área porque no necesito salir. Pero si tengo a un compañero como el Puma (Gigliotti) o el Colo Ramírez, soy consciente de que voy a tener una marca conmigo y de que ellos van a aprovechar ese espacio”, explicó.

“Corro más rápido con la cabeza”

“Esa inteligencia la he agarrado en Europa viendo que jugadores como Messi o Joao Felix, que marcan la diferencia, saben que si salen me dejan espacios a mí que soy nueve. En la selección jugando con Darwin, que físicamente está a un nivel muy alto, es el que aprovecha los espacios cuando la defensa me presta más atención. Y con la velocidad que tiene nos beneficia”, agregó.

Está dispuesto a salir de su zona habitual “si el entrenador lo necesita” y sabe que debe ir “leyendo el juego y los momentos del partido”. “Y si hay que hacer piques los hacés pero más cortos, porque largos ya no te da. Es la realidad y uno es consciente de la edad que tiene y de cómo se puede sentir físicamente”, contó, y reiteró que ya no será el de los piques largos de 2013, 2014 y 2015.

“Ya físicamente no soy lo mismo, pero tengo la inteligencia de que corro más rápido en la cabeza que muchos de los que están ahí adentro”, comentó.

El trato de los defensores uruguayos

Si bien cambiaron algunas de las características de su juego, lo que nunca va a cambiar es el intercambio con rivales y árbitros, ese que lo lleva a estar siempre bajo la lupa y en constantes intercambios a los que ya está acostumbrado. Tal fue el caso del cruce que tuvo hace ocho días con Alan Matturro, el juvenil zaguero de Defensor Sporting que en el correr de la semana cumplió la mayoría de edad.

“El otro día me pasó una discusión con Matturro, de 17 años, que me decía que lo pisé. Le dije: ‘¿Te parece que te voy a pisar con 35 años y 38.000 cámaras mirándome solo a mí? ¿Te parece que te voy a pisar? No tengo 18 como vos’. Es la realidad y uno es consciente de lo que conlleva hoy en día”, recordó.

Hoy considera que sabe cuándo y cómo llevar esos intercambios, por lo que les pide a sus compañeros que no se metan para evitar que se generen tumultos innecesarios.

Entre los que tuvieron que marcarlo, asegura que “hay de todo”. “Desde el que te pide la camiseta antes de entrar a la cancha hasta el que te felicita por volver. O el que en broma te dice: ‘¿Qué viniste a hacer? Si nosotros estábamos bien’. O el que te peleás y después te pide la camiseta, como Matturro el otro día. Pasás muchas situaciones dentro del fútbol uruguayo, pero ya sabía lo que me iba a tocar y lo estoy disfrutando y viviendo de buena manera”, dijo.

Sobre el nivel de los defensores, consideró que “todos tienen cosas buenas y por algo están en Primera División”. “A veces son más desordenados tácticamente o se relajan y se confían un poco más. He tenido defensas que me han marcado bien y conocen mis movimientos, o que se preparan para hacer el partido de su vida porque está Suárez y va a haber mucha gente mirando. A nivel general no es malo el nivel”, concluyó.

