Suárez: “Ya hablé demasiado del Barça. Me preocupa la situación de Messi como amigo”

Luego de referirse a la situación generada por el brote de casos de coronavirus en la selección uruguaya durante su entrevista con Punto Penal, Luis Suárez habló de fútbol. La selección uruguaya, Atlético de Madrid y Lionel Messi fueron los temas que transcurrieron durante el extenso diálogo con el programa de Canal 10.

“No nos podemos quejar por la posición. Si bien en la Eliminatoria pasada estábamos más adelante porque empezamos muy bien, es una demostración más de lo complicada que es la Eliminatoria sudamericana”, comentó sobre el arranque de la selección uruguaya en su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Todo el mundo da por eliminadas a selecciones como Bolivia o Venezuela, pero Bolivia le saca un empate a Paraguay y Venezuela le gana a Chile. Tenemos que estar atentos en todos los partidos y no bajar los brazos en ninguno. No puede haber relajación hasta el final”, advirtió.

El 3-0 sobre Colombia y la charla en Quito

Cuando se le preguntó en qué lugar pone el triunfo sobre Colombia en Barranquilla en comparación con otros que ha logrado la Celeste, sostuvo que “puede que esté entre los mayores logros como selección en victorias a domicilio, junto al de Ecuador en la Eliminatoria para Sudáfrica 2010 o el de Perú rumbo a Brasil 2014”.

“La de Colombia tiene cierto valor porque veníamos de una derrota muy dura con Ecuador. Éramos conscientes y fuimos muy autocríticos respecto a que jugamos mal contra Ecuador”, recordó sobre aquel 4-2 sufrido en Quito, y se refirió a la conversación que mantuvo el grupo y que fue señalada por el propio Óscar Washington Tabárez como la génesis del 3-0 a Colombia.

“Después de ese partido hicimos una charla y una de las cosas que dije a nivel grupal fue un mensaje claro; hay muchos jugadores jóvenes que no están acostumbrados a vivir estas situaciones, pero algunos que tenemos experiencia estamos de acuerdo en que podemos revertir la situación porque tenemos capacidad de liderazgo de jugadores con experiencia, tenemos calidad y tenemos jugadores que vamos a dar vuelta esta situación”, expresó.

“Ahí empezó a jugarse el partido contra Colombia. Hubo charlas previas entre compañeros y tuvo sus frutos a la hora de jugar un partido tan importante como el de Barranquilla”, agregó.

El Atlético de Madrid, Messi y Simeone

Pese a la amargura por perderse el duelo del sábado ante Barcelona, se mostró contento porque “el equipo ganó”. “Eso fue una inyección de energía muy positiva para el club, para el plantel y para mí mismo, porque nadie es imprescindible”, comentó, y contó que vivió el partido a solas en el apartamento donde está realizando la cuarentena.

“Me puse a ver el partido y dejé el teléfono de lado. Mi mujer me llamó a la hora y estaba preocupada porque constantemente le contestaba. Estaba tan metido en el partido que no le daba importancia al teléfono. Lo viví con nervios y lo disfruté muchísimo porque es una demostración más de que podemos pelear por grandes cosas”, destacó.

Al ser consultado por su antiguo club y por Lionel Messi, fue claro: “Ya hablé demasiado del Barça y prefiero dejarlo al margen ahora y disfrutar de este momento del Atlético. Como amigo y compañero de Leo me duele la situación y me preocupa por él como ser humano, pero también sé que está capacitado para poder salir adelante y dar vuelta esta situación”.

Por último, valoró el ambiente del vestuario del Atlético de Madrid y la impronta de Diego Simeone. “Tiene muchísimas virtudes y te genera esa sensación y ambiente de vestuario de la selección, por lo que transmite y por la forma de convencer al jugador, que es espectacular. No me sorprende porque de afuera me daba cuenta, pero sí estoy disfrutando de un entrenador que se valora muchísimo a nivel mundial”, concluyó.

