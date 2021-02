Suárez: “Estoy con las mismas ganas y espero jugar varios años más en la elite del fútbol”

Fútbol Internacional

“No me esperaba vivir todo esto en el Atlético, pero lo estoy disfrutando y estoy agradecido con el CT y mis compañeros”, dijo Luis Suárez.

No lo mueve nadie

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Luis Suárez vive un gran momento en el Atlético de Madrid, líder de la Liga de España: es el máximo goleador del torneo con 16 gritos. Sin embargo, en los últimos días salió a la luz la cláusula que tiene el "Pistolero" con el "Colchonero" para dejar el club gratis el 30 de junio.

Mucho se especula con una posible salida del uruguayo a otras ligas como la MLS, entre otras. Pero Suárez dio una entrevista a ESPN, en un evento organizado por PUMA, y dejó en claro que su idea es continuar por varios años más en la elite del fútbol mundial.

"Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol, porque estando en el Atlético seguís en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando", expresó el jugador de 34 años.

Añadió: "Me sigo viendo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo".

Se definió como un jugador "cabeza dura" y explicó el por qué: "En el sentido de que cuanto intento dos, tres, cuatro veces y no me sale, no soy de esos jugadores que va a bajar la cabeza o que desaparece".

Agregó: "Voy a seguir intentándolo porque fue mi forma de ser desde chico. Me criticaban con 18 años y los entrenadores que tuve, como Martín Lasarte, contestaban: ‘Pero no miren los goles que está errando el chiquilín que tiene 18 años, que erra 7 u 8, miren que a la tercera o cuarta él sigue insistiendo. Son cosas que le van a hacer llegar lejos'".

El salteño aseguró que se sorprendió con todo lo que le pasa en en Atlético de Madrid: "No me esperaba vivir todo esto en el Atlético, pero lo estoy disfrutando muchísimo y estoy agradecido porque tanto el cuerpo técnico como los compañeros creen en mí, confían y eso es algo que uno intenta pagar con goles o con lo que sea".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy