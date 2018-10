Steve McManaman: "Mbappe, Neymar y Cavani son maravillosos, pero tienen que trabajar más"

Fútbol Internacional

El ex jugador inglés del Real Madrid y la selección Steve McManaman, aseguró que al tridente del Paris Saint Germain conformado por Cavani, Neymar y Mbappé "le falta trabajo" y dijo que el mejor de los tres para llegar al conjunto merengue es el francés.

McManaman, consultado por Marca sobre el nivel de los parisinos, que visitaron hace poco Anfield por Champions League mencionó: "me decepcionó enormemente, no corrieron cuando perdieron el balón, eran un equipo de personas y no jugaban bien".

"Quiero ver cómo se desempeñan de ahora en más", dijo el ex jugador y agregó: "en la Ligue 1 ganan fácilmente todos los partidos, sin problemas, pero cuando tienen que jugar contra rivales de mayor valía deben trabajar mucho más".

Y agregó: "Mbappe, Neymar y Cavani son jugadores maravillosos, pero tienen que trabajar más".

Por último consultado sobre si tuviera que elegir uno de los tres para reforzar al Madrid, expresó sin dudar: "Mbappé" y explicó: "es más joven, tiene 19 años y creo que por eso puedes enseñarle más, sería más fácil de llevar".

