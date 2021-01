Simeone: “Lo más bonito: la reacción del equipo y el gol de Suárez que fue un golazo”

Fútbol Internacional

"Siempre nos cuesta este campo", dijo Diego Simeone en la primera victoria del Atlético de Madrid en el 2021: fue 2-1, como visitante, al Alavés. El "Colchonero" quedó en la cima de la Liga. Una de las grandes figuras: Luis Suárez. En los pies del salteño comenzó el tanto de Llorente y fue el autor del 2-1 final a los 90'.

"En la primera parte, sobre todo cuando era once contra once, no nos dejaban espacios. El partido apareció en una jugada individual de Marcos Llorente. Con el paso de los minutos el rival fue subiendo cada vez más la temperatura y nosotros no sentenciamos en varias ocasiones", expresó el "Cholo" en la conferencia de prensa.

"Pudimos cerrar el partido y vino el gol suyo. Lo más bonito de la noche de hoy fue como reaccionó el equipo, no se puso nervioso, y el gol de Suárez fue un golazo. Me voy muy contento por la victoria", contó el DT.

Simeone recalcó que cada partido es más difícil: "El rival juega, no hay equipo de La Liga que bajen los brazos y ellos aprovecharon un despiste nuestro y llegó el gol. Me quedó con el final y por la elaboración del gol, resolvimos un partido muy duro".

Por último, enfatizó que deben "seguir en la misma línea, la Liga es larga y compleja. Tenés que estar preparado, no te podés relajar, vamos a empezar la segunda vuelta dentro de poco y es donde te juegás todo: la Champions, el descenso, ser campeón y eso genera alerta y el único camino que hay es el partido a partido".

