Si se queda con 10 y debe sustituir a Suárez o Cavani, ¿a quién sacaría Forlán como DT?

Diego Forlán fue el invitado de radio El Espectador este martes en el programa Tuya y Mía, donde mantuvo una extensa charla sobre su carrera, el fútbol actual, la selección uruguaya y varios temas más.

En un momento, consultado por Luis Suárez y Edinson Cavani, opinó que “son dos bestias y hay que aprovecharlos”. “No es fácil tener dos jugadores así contemporáneos. Son dos bestias de características diferentes, lo que les permite jugar juntos”, opinó. No obstante, hizo una puntualización respecto al esfuerzo defensivo que suele hacer el ariete del PSG.

“Lo de Edi, atléticamente es impresionante. A veces le gusta correr tanto que se va a diferentes lados y es malo para el equipo. Si él se quedara en su zona y aportara lo de él, capaz que sería mejor. Pero es tanta la buena voluntad que tiene, que termina siendo demasiado. A veces habría que posicionarlo y decirle: ‘en esta zona vas a aportar más’”, analizó.

A la hora de compararlos, opinó que “Edi jugando solo igual se fabrica sus chances, pero necesita más un asistidor. Luis no. Luis es más peleador”. Y a modo de ejemplo, planteó una situación hipotética poniéndose en el rol de entrenador: “Yo no sacaría a ninguno de los dos, pero si tenés un equipo, están jugando los dos y tenés que sacar a uno de los dos porque te quedaste con 10, saco a Edi y dejo a Luis”.

“Luis es muy parecido a Diego Costa y le saca jugo a una piedra. Se fabrica él solo las jugadas”, argumentó sobre su decisión, y explicó que “si estás en un equipo con volantes al estilo del Barcelona o el PSG, que te lanzan y te juegan bien, déjalo a Edi que hace estragos”. “Pero en Uruguay, que no fabricamos y cuesta mucho, poné a alguien que le tirás un pelotazo y genera. Luis se traba con los defensas y les tira un caño, o enredado termina haciendo un golazo. Yo de 10 que trancaba con los defensas, perdía nueve. Yo necesitaba jugar más limpio”, expresó.

Siguiendo con su análisis, recordó que “a Lodeiro en la Copa América contra Chile lo criticaron”, pero reclamó que se observe “en ese partido las pelotas que le daba el Pelado Cáceres, las pelotas que le daba Bentancur, el poco apoyo que tenía de Luis en ese momento, que estaba solo”, y recordó: “Cavani con todo el sacrificio que hace, que corre para todos lados, a veces es malo para el equipo… Es bueno por el sacrificio, y la gente que lo ve dice ‘qué bueno lo que corre’, pero tácticamente no es bueno. Si lo analizás tácticamente, para Nico no era bueno, porque cuando necesitaba el apoyo de tener un jugador más arriba, ese jugador estaba abajo”.

“A Nico le daban la pelota mal, ¿y el apoyo? Lo criticaron a Nico como a veces me criticaban a mí. A veces mis compañeros bromeaban, porque me conocían, y me decían que había perdido pelotas, o ‘qué nochecita’. Y yo les decía: ‘Sos vivo, eh. ¿Por qué no te das cuenta las pelotas que me das?’ Yo asumo la responsabilidad, pero si estoy esperando la pelota, mi defensa está en el perfil derecho y me la dan en el perfil derecho, no sólo me la va a sacar, sino que me va a pegar. Vos tenés que mirar, y les hacía hincapié a muchos, de las pelotas que yo daba a mis compañeros, cuántas perdían. Y no las perdían, porque yo se las daba a favor”, concluyó.