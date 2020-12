Si Nicolás de la Cruz entra a Paraguay “será detenido de inmediato”, según fiscal

Fútbol Internacional

Por José Luis Calvete

La jueza penal de Garantías Hilda Vallejo ordenó la detención de Nicolás de la Cruz por una causa abierta de 2016 que tomó estado público en agosto del año pasado, cuando el futbolista de River Plate viajó a Paraguay para enfrentar a Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

Al jugador uruguayo se lo imputó por agredir al sub oficial primero Fabián Olmedo y al oficial primero Fernando de Vooght luego de la derrota de Liverpool a manos de Sao Paulo en la final de la Copa Libertadores sub-20 que se disputó en Asunción en febrero de 2016. Además fueron imputados otros cuatro futbolistas negriazules.

“Recibí el caso a las 10 de la mañana del día siguiente (de la final de la Libertadores sub-20), pero ya habían abandonado el país”, recordó el entonces fiscal Emilio Fuster, ex vicepresidente de Cerro Porteño.

De la Cruz se enteró en agosto de 2019

El 28 de agosto de 2019, un día antes de que River Plate abrochara su pasaje a semifinales de la Libertadores (precisamente con un gol de De la Cruz), el jugador se sorprendió con la noticia al igual que el resto de la delegación de los millonarios.

Cuando el tema tomó estado público, el abogado paraguayo Óscar Tuma solucionó el problema parcialmente el mismo 28 de agosto, cuando De la Cruz fue al Palacio de la Justicia y declaró ante el juez Alcides Corbeta, quien determinó el pago de una fianza de 8.500 dólares.

Juan Carlos Ruiz Díaz, el fiscal que actualmente lleva la causa, dijo a FútbolUy que el futbolista uruguayo “fue puesto a disposición del juzgado en ese momento y el doctor Corbeta le otorgó las medidas para jugar y volver a salir, pero el proceso continuaba”.

La palabra del fiscal

“Ese proceso tuvo una citación para una audiencia preliminar con fecha 28 de abril. Como estaba empezando la cuarentena en Paraguay, se suspendió esa audiencia. Se volvió a fijar para el 11 de noviembre, pero no se presentó y nuevamente se fijó para hoy, 7 de diciembre. El futbolista no compareció y el abogado no ha presentado ninguna constancia justificando la inasistencia. En consecuencia, la jueza ordenó la rebeldía del jugador y su consabida orden de detención”, explicó el fiscal Ruiz Díaz.

“Normalmente cuando alguien no se presenta se le vuelve a llamar con una nueva fecha, aunque ya con una advertencia sobre las medidas que pueden ser aplicadas en caso de inasistencia. La consecuencia es la rebeldía y la orden de detención que dictaminó la doctora Hilda Benítez, quien está ahora interinando el Juzgado del doctor Corbeta”, agregó.

Ruiz Díaz confirmó que si De la Cruz entra a Paraguay “será detenido de inmediato”. Esto podría pasar el mes que viene si River Plate se cruza con Libertad en semifinales de la Copa Libertadores, o en junio de 2021 cuando la selección uruguaya visite a su similar guaraní por la séptima fecha de las Eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

“No tengo conocimiento de que esa orden ya sea internacional, pero rige ya aquí dentro del territorio paraguayo”, expresó Ruiz Díaz, quien agregó que “la figura del delito es resistencia” y tiene previsto un castigo de hasta dos años de prisión, más allá de que podría solucionarse.

“Con su comparecencia él estaría solucionando su situación procesal. Recuerdo que el doctor Corbeta se lo facilitó, ya que nuestro código procesal admite que esa audiencia preliminar por la que él ha sido llamado y declarado rebelde, se lleve a cabo con la comparecencia de su abogado para darle término definitivo a su situación. Sin embargo ni siquiera ha ocurrido eso”, concluyó Ruiz Díaz.

