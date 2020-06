Fútbol Internacional

Setién sobre Suárez: “No me gustaría perder un jugador cuatro fechas por no descansar una”

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, reconoció este lunes que todavía no tomó una decisión sobre la posible titularidad de Luis Suárez en el partido de este martes a las 17 horas de Uruguay ante el Leganés en el Camp Nou, dado que prefiere evitar posibles lesiones en su regreso a los terrenos de juego.

“Podría ser titular o no. Hay que ser muy cauto con las lesiones musculares y avisar cualquier problema que tengamos. No me gustaría perder a un jugador cuatro partidos por no descansar uno”, comentó Setién en la rueda de prensa previa al partido.

En esta línea, el técnico culé aseguró que las rotaciones serán habituales en los partidos y que, salvo algunas excepciones de jugadores con jerarquía y estatus dentro del equipo, no considera a nadie titular indiscutible o suplente.

Setién insistió en que el hecho de que un futbolista tuviera minutos en la visita a Mallorca del sábado (victoria 4-0), no significa que vaya a jugar el siguiente partido, ya que quiere rotar y conseguir que todos jueguen “con esas ganas y chispa necesaria”. Tiene otros cinco partidos por delante en lo que resta del mes.

Por lo que respecta a la delantera, el entrenador azulgrana alabó el trabajo del francés Antoine Griezmann y confirmó que seguirá contando con él, pese a la buena actuación del recién llegado Martin Braithwaite, porque es un jugador “tremendamente importante” para el juego equipo.

Setién también dedicó buenas palabras a Lionel Messi, de quien destacó no solo su faceta goleadora, sino su trabajo en la creación del juego y las asistencias. “Es un bagaje importantísimo porque nos hace sumar puntos. Por cosas así es el mejor jugador del mundo y tenemos la suerte de contar con él”, añadió.

Sobre el resto del plantel, Setién explicó que tanto su cuerpo técnico como él se sorprendieron “muchísimo” con el buen estado físico y las ganas de los jugadores tras los meses de parate obligado por la pandemia de la COVID-19. La convocatoria para el próximo partido se repite, salvo la salida del suspendido Jordi Alba y el regreso del francés Clement Lenglet.

Sobre el hecho de jugar a puertas cerradas en el Camp Nou, dijo que preferiría hacerlo “con el apoyo del público”, pero sabe “que no va a ser posible”. “Esperemos que no nos afecte y que podamos hacer un buen partido y ganar. En el fútbol pierde parte de su esencia jugando en campos vacíos, pero es lo que toca en este momento y hay que adaptarse”, concluyó Setién.

EFE / FútbolUy