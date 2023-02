Sergio Rochet: su futuro, la importancia de tener un psicólogo y la continuidad de Alonso

Fútbol uruguayo

Sergio Rochet, arquero de Nacional y de la selección uruguaya, dialogó con el programa Derechos exclusivos de Radio Uruguay y habló sobre su presente, de la selección uruguaya y de la importancia de hablar sobre sus errores.

Con respecto a su inicio de año, contó que “es difícil mantener un nivel, pero uno trata de estar siempre al 100%. Por más que a veces pasen esas cosas, como en la final de la Supercopa, que fue un error técnico al querer agarrar la pelota cuando el remate pedía un despeje”.

“Son instantes en los que se toma una decisión y lastimosamente hay rachas buenas y malas, y los errores los estoy pagando caro, pero trabajo día a día con la confianza plena del cuerpo técnico y mis compañeros, y también del hincha, que me lo hace saber. Eso me motiva a trabajar más y más”, ahondó.

Sobre el gol de Gonzalo Napoli para Liverpool en la Supercopa, explicó: “Tiene una técnica de pegada muy buena que nos complica a los arqueros, te hace entrar en esa indecisión de querer agarrarla o dar rebote, que donde tomes mal la decisión sabes que podés pagarlo muy caro. Lo tienen trabajado seguramente y el resto sabe que tienen que ir a buscar el rebote, y por eso ganaron la posición en la segunda pelota”.

La importancia de hablar

El capitán tricolor contó el trabajo que realiza el psicólogo de Nacional, que cumple sus funciones hace un año con el plantel: “Nos ayuda mucho en el día a día, está todos los días en los entrenamientos con nosotros. Lo importante es saber que está ahí y que en cualquier momento podés pedirle para hablar. Es uno de los mensajes que dimos el año pasado a los jóvenes, que estos temas hay que hablarlos”.

“Hay bajones y muchas veces ellos piensan que por ir a hablar con un psicólogo los vamos a mirar raro, se sienten incómodos, les decimos que es algo normal, que tienen que asumirlo porque hay una responsabilidad muy grande y más en Nacional, fin de semana a fin de semana es una prueba a fuego”, destacó.

Esos aspectos los trabajó “en Holanda con un psicólogo que notaba que después de recibir goles, él me miraba los gestos, y yo me quedaba reprochándome por cuatro o cinco minutos. Trabajamos diferentes técnicas y hoy uno trata de hacerlo pasajero. Si cometo un error, que no influya en el partido”, recordó.

“Uno tiene que asumir que va a ser vencido alguna vez. Él me miraba y por más que fuera un golazo o un penal bien pateado, yo quedaba con el gesto de que podía haber hecho algo más. Me ayudó a no estar esos minutos posteriores pensando en la jugada, ya que podía venir otra jugada y yo no estaba con la cabeza donde tenía que estar, que era en la siguiente ocasión”, continuó.

La selección y su futuro

Con respecto a la continuidad o no de Diego Alonso al frente de la selección uruguaya, aseguró que “se ganó la posibilidad de seguir conduciendo, si es que él la quiere, demostró que está a la altura, tiene un excelente grupo de trabajo. Lo hizo de gran manera y tengo palabras de agradecimiento para el cuerpo técnico porque me dio la chance de atajar y cumplir mi sueño”.

Sobre su futuro, dijo: “Mi idea siempre fue tratar de volver a Europa a una competición buena, a medirme en una liga competitiva. Después, nunca está dicho dónde puedo llegar a terminar, si puedo seguir acá, pero uno trabaja para tratar de seguir manteniendo el nivel, ganándome el lugar en Nacional”.

“Si todo va bien y llega la posibilidad de migrar, me sentaré a hablar con el club y se tomará una decisión. No tengo la cabeza en irme ahora, quizás sí a mitad de año o fin de año. Uno trata de trabajar para hoy”, concluyó el arquero de 29 años con pasado en AZ Alkmaar neerlandés y Sivasspor turco.

