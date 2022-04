Sergio Rochet sobre el Apertura: "Estamos a seis puntos y quedan partidos, chances hay"

Fútbol uruguayo

El arquero y capitán de Nacional, Sergio Rochet, dialogó esta mañana con 100% Deporte de Sport 890 y aseguró que “cuando terminó el partido” ante Vélez “no estaba contento conmigo mismo”.

“No fue de los mejores partidos, y más si ponemos en la balanza que jugamos más de un tiempo con un jugador de más, pero hemos perdido puntos en partidos que merecíamos y pudimos llevarnos una victoria que era de suma importancia”, comenzó diciendo Rochet.

“Cuando terminó el partido no estaba contento conmigo mismo porque sentí que había dado mucho rebote por desconfianza del corte”, además de que “la cancha estaba rápida y había una bajada terrible en el área”, aseguró.

El encuentro ante Vélez “era un partido decisivo” porque “iba a marcar la pelea" ya que "es una fase muy pareja y haber sumado de a tres es muy importante porque dejamos a Vélez atrás". Sobre el partido, dijo que "en el primer tiempo no se notó ese hombre de más y en el segundo tiempo se replegaron un poco más”.

Con respecto a sus compañeros, comentó que “a Nicolás (Marichal) lo conozco desde el año pasado y las condiciones que tiene son tremendas; no estaba siendo muy regular, pero, por suerte, en estas últimas fechas se afianzó y lo está haciendo de gran manera”, afirmó.

“Yonathan (Rodríguez) se puso la camiseta, no le pesó y lo está haciendo de gran manera", comentó. Además, "eso es bueno porque hay una competencia muy buena y nos sirve que haya jugadores que cuando les toque entrar estén 100%”.

Lo que se viene

“Tenemos la cabeza en Estudiantes, sabemos que es un rival duro, las cualidades que tienen y el fuerte aéreo a tener en cuenta", pero para eso no deben "provocar faltas cerca del área y estar atentos dentro del área”.

“Nos sorprendió la derrota del depor por como venía, pero también Boston ha hecho una gran campaña", pero "estamos a seis puntos y quedan partidos por delante, chances hay". Para seguir peleando "hay que hacer lo nuestro y esperar que ellos pierdan”.

Sobre los amistosos con Uruguay, contó que “uno siempre está atento a la selección, pero concentrado en hacer las cosas bien acá en el club porque el fútbol es muy cambiante" y debe "seguir al nivel que venía porque sino puede tomar la decisión de no citarme, no puedo descansarme”, aseguró.

“Es un orgullo recibir el capitanato" de Nacional. "Me siento muy cómodo y escuchado por el grupo", comentó. "Es impresionante que la gente me tenga tan arriba, me asombra y enorgullece”, finalizó.

