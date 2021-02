Sergio Rochet: “Es un sueño poder conocer a Suárez y Cavani en la selección uruguaya”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional está cómodo en la punta de la tabla anual y a cuatro unidades del líder del Torneo Clausura, Liverpool. Sin embargo, es muy criticado el rendimiento futbolístico del cuadro de Jorge Giordano. Aunque hay algo que no se discute: a Sergio Rochet.

El arquero de 27 años es una de las grandes figuras del Bolso en la temporada. En una entrevista a las Voces del fútbol en radio nacional contó cómo se gestó su llegada a la institución en 2019.

"Estaba de vacaciones en Uruguay (en ese momento jugaba en el Sivasspor de Turquía). Me llamó mi representante para decirme de la posibilidad de ir a Nacional y no lo dudé. Le dije que le diera para adelante. Nadie me conocía en el país porque me fui joven. Era una buena oportunidad para hacerlo y que mejor en el club del que soy hincha", dijo Rochet.

Rochet sabía que llegaba al Tricolor para ser suplente del panameño Luis Mejía: "Estaba Luis que le había ganado el puesto al ‘Coco' Conde. Tenía en claro que él se iba a jugar con su selección. Entonces debía trabajar duro para aprovechar los momentos y hoy lo estoy disfrutando".

Contó en qué momento se sintió el dueño del arco de Nacional: "Hay una seguidilla de partidos que justo Luis se lesionó y se dieron varios juegos del campeonato local y algunos del final de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que me afianzaron".

El próximo rival de Nacional en el Clausura será Cerro el sábado 27 de febrero, a partir de las 19:30 horas, en el Estadio Luis Tróccoli: "En los últimos encuentros levantó el nivel con su nuevo entrenador. Ellos están peleando por algo que ningún jugador quiere pasar. Va a ser un partido durísimo", explicó Rochet.

La selección uruguaya

Rochet no dudó en remarcar que es un sueño poder llegar al equipo que dirige Oscar Tabárez: "Todos los jugadores tenemos el sueño de llegar a la selección. Pero ahora pienso en el momento. Pienso en hacer lo mejor con Nacional. Tratar de conseguir este Campeonato Uruguayo".

Por último, el portero de Nacional estableció que le gustaría llegar a la Celeste y poder conocer a Luis Suárez y Edinson Cavani: "Es un sueño poder conocer a Suárez y Cavani en la selección uruguaya".

