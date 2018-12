Sergio Blanco se despidió del Montevideo Wanderers con una emocionante carta

Fútbol uruguayo

La salida de Sergio Blanco del Montevideo Wanderers generó repercusiones de todo tipo, pero en general dejó una profunda desazón entre hinchas, jugadores y ex futbolistas bohemios. Jorge ‘Chifle’ Barrios, Adrián Colombino y Diego Riolfo fueron sólo algunos de los que se manifestaron en contra de la no renovación de su vínculo.

Hasta este domingo el futbolista de 37 años se había mantenido al margen de la polémica mediática, incluso aún después de que el club emitiera un comunicado explicando la situación y aclarando que “no eran compatibles los deseos de Sergio Blanco con la posibilidad que se le podía dar adentro de la cancha”.

“Blanco tenía intenciones de seguir jugando un año más, lo que demuestra que aun le quema el fuego sagrado, pero es un dato de la realidad que no iba a ser tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico”, argumentó la entidad bohemia.

El propio Blanco escribió una carta en su cuenta de Instagram este domingo, cinco días después de recibir la noticia a la que definió como “la más dolorosa” de su vida”, sólo comparable con la del fallecimiento de sus abuelos.

El máximo goleador histórico de Wanderers explicó cómo vivió las horas posteriores a la decisión de la directiva, se mostró agradecido con sus compañeros y funcionarios del club, y les dejó un mensaje después de todo el apoyo que recibió: “Hoy estoy feliz. Hoy entendí que así me tenía que ir del club.. con el amor inentendible del hincha pero ese que me encanta y que hace que mi club sea lo que es… el más lindo del mundo”.

Blanco dijo estar “con muchas ganas de seguir jugando y demostrando” lo que más le gusta hacer, aunque aclaró que aún no sabe si lo hará en Primera División, Segunda División, el exterior o en “el fondo de casa” con sus hijos.

“Todo lo vivido en estos días me hizo darme cuenta el amor que siento por mi club, porque como siempre digo y hoy afirmo, Montevideo Wanderers Fútbol Clun está por arriba de todo y de todos. Les mando un abrazo gigante y el que no me vean en la cancha o en el vestuario o no me escuchen emocionado dando una arenga no quiere decir que no esté”, agregó el Chapita, y prometió volver a su club “a cumplir otros objetivos pero en otro momento”.

“Hoy confirmé que el amor eterno existe pero lo que no sabía es que cada día se puede amar más al club más lindo del mundo. El hincha número 1 o mejor dicho el hincha número 11”, concluyó.

Sobre nuestro eterno capitán, "Chapita" Blanco. Gracias por siempre! ???? pic.twitter.com/weFEyqRGvK — DiegoRiolfo (@DiegoRiolfo) 21 de diciembre de 2018