Sergio Blanco jugará en Torque: "no me siento preparado para enfrentar a Wanderers"

Fútbol uruguayo

El ex jugador y emblema de Wanderers, Sergio Blanco se transformó en nuevo jugador de Torque de la Segunda División Profesional, decisión que tomó ya que: "no me siento preparado" para enfrentar a los bohemios.

"Veníamos hablando y tenía que tomar una decisión con las posibilidades que tenía", expresó el "Chapita" en "Tirando Paredes" de Radio 10.10 y agregó: "evalué varias cosas y creo que voy a estar tranquilo, feliz y disfrutar en Torque".

Y analizó: "es un equipo organizado y fue una de las prioridades. Pero lo que terminó de inclinar la balanza fue el hecho de no tener que jugar contra Wanderers ya que no esta preparado para ello".

Para agregar: "como hincha bohemio me siento feliz de esta decisión, pero no tanto como profesional ya que no pude separar mi carrera del sentimiento. La tres o cuatro propuestas que tuve me querían por las cosas que no me quería Wanderers".

Blanco era también pretendido por Rampla Juniors, Cerro y Plaza Colonia de primera división, pero terminó optando por Torque.