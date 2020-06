Sergio Agüero viajará a Barcelona para tratar su lesión de rodilla; estaría un mes de baja

Fútbol Internacional

“Los estudios que me realizaron esta mañana confirmaron una lesión”, expresó el delantero argentino del Manchester City.

El argentino Sergio Agüero confirmó que viajará a Barcelona para que le revisen la lesión en la rodilla izquierda que sufrió este lunes en el partido ante el Burnley, que terminó con goleada 5-0 para el equipo de Pep Guardiola y en el que el Kun salió sentido en el cierre del primer tiempo.

El entrenador del City confirmó en la conferencia de prensa posterior al encuentro que el atacante argentino de 32 años acarreaba una lesión desde hacía algunas semanas y que esta recaída “no tiene buena pinta”, por lo que podría significarle un mes de inactividad.

“Los estudios que me realizaron esta mañana confirmaron una lesión en la rodilla izquierda. Una lástima pero estoy de muy buen ánimo para afrontar todo y volver de la mejor manera posible. Gracias a todos por los mensajes!”, escribió el futbolista en su cuenta oficial de Twitter.

“El delantero viajará a Barcelona para ver al doctor Ramón Cugat para más exámenes”, informó el City, que no confirmó ni desmintió algunos de los rumores sobre la lesión. El padre del jugador había dicho a la prensa argentina que sería operado de los meniscos y el diario inglés The Guardian refuerza esa versión al aclarar que no tiene comprometidos los meniscos.

En el Manchester City confían en que Agüero pueda estar a la orden en la final de la FA Cup y en la definición de la Champions League a comienzos de agosto, cuando el equipo celeste dispute la revancha de los octavos de final ante Real Madrid como local tras haberle ganado 2-1 a domicilio en la ida.

