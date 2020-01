Selección sub-23: "No hay que especular tanto y salir a proponer", dijo Franciso Ginella

Selección

El volante de la selección uruguaya sub-23, Francisco Ginella, reconoció que la derrota 3-1 ante Brasil en el Preolímpico de Colombia "dolió por la forma" y mencionó que "no hay que especular tanto y proponer".

Ginella, entrevistado en el programa "Último al Arco" de Sport 8.90 AM, comenzó hablando del duelo con los norteños y aseguró: "el resultado fue justo, fueron superiores en todo el transcurso del partido, por ahí respetamos mucho al rival, no aprovechamos alguna buena oportunidad que tuvimos al principio, pero no fue solo eso.

"Más que perder, lo que más nos dolió fue la forma, porque nos sentimos superados en todo aspecto", dijo más tarde y agregó: "por suerte nos pasó ahora que seguimos dependiendo de nosotros para meternos al cuadrangular final. Nos tocó un rival muy bueno y por ahí, no hay que especular tanto y salir a proponer".

No dudó en decir que Brasil: "es una gran selección" y agregó: "si los dejas jugar te pasan por arriba. Hasta el primer gol no habían tenido grandes chances, si la posesión, pero no nos estaban lastimando. Nos costó hilvanar jugadas de ataque, corrimos detrás de la pelota y estábamos tan cansados o fuera de puesto por presionar que no nos conectábamos.

"Lo de anoche ya pasó", reflexionó continuando el relato: "hay que utilizarlo como experiencia para corregir y lo más importante es que dependemos de nosotros".

"No da para dramatizar mucho", finalizó diciendo y explicó: "confiamos en nuestras fuerzas y sabemos que si queremos luchar por llegar a los Juegos Olímpicos tendremos que mejorar muchísimo. Somos conscientes de las carencias que tenemos y buscamos caminos para solucionarlo".

El próximo partido de Uruguay será este sábado, cuando en su tercera presentación enfrente a Bolivia desde las 20 horas, en pos de un triunfo impostergable.