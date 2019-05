Selección sub-20: "Queremos hacer un buen papel en el Mundial", dijo Darwin Nuñez

Selección

El delantero de la selección uruguaya, Darwin Núñez, aseguró que "confía en el plantel celeste" de cara al debut en el Mundial de la categoría sub-20 en Polonia y mencionó que: "estamos trabajando muy duro".

Núñez, entrevistado en el programa "Tirando Parades" de radio 10.10 AM, comenzó hablando del amistoso ante Senegal donde ganaron 2-1, siendo autor de uno de los goles: "fue un partido difícil, complicado. En los primeros 20´ ellos tuvieron más la pelota, pero luego del gol que recibimos, supimos rearmarnos, y revertir el resultado".

Y habló de sus compañeros de ofensiva: "fue el primer partido que jugué junto a Santiago Rodríguez y nos vamos entendiendo de a poco. A Brian (Rodríguez) lo conozco de Peñarol, mientras que con Tomás (Chacón) estuvimos juntos en el Sudamericano"

Para agregar: "son todos excelentes jugadores, confío plenamente en ellos y eso es recíproco. Nos tenemos fe para que las cosas nos salgan bien".

Sobre su presente en la selección expresó: "estoy jugando en mi puesto, el entrenador me dio la confianza y todos trabajamos muy duro para lo que se viene. Mi puesto es de nueve, a veces me toca dar una mano por afuera, pero es allí donde me siento más cómodo".

Y finalizó: "queremos hacer un buen papel en el Mundial y estamos trabajando muy duro para eso".

Lo que viene

Los celestes jugarán este sábado en Cracovia el último amistoso previo al debut en la máxima cita de la categoría.

Recordemos que Uruguay quedó emparejado en el grupo C, donde debutará el 24 de mayo enfrentando a Noruega en Lodz a las 15:30 de Uruguay.

El segundo encuentro será el 27 en Lublin frente a Honduras a las 13 y el tercero el 30 contra Nueva Zelanda en Lodz, también a las 13.