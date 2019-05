Selección sub-20: "Hacer goles representando al país es hermoso", dijo Darwin Núñez

Selección

Darwin Núñez anotó uno de los dos goles de la selección uruguaya sub-20 en el Mundial de Polonia, algo que mencionó: "me sirve para seguir agarrando confianza".

Núñez a la hora de referirse al partido mencionó: "lo primero que buscamos en el campeonato era pasar de fase a octavos y por suerte lo conseguimos previo a este partido. En este cotejo siempre estuvimos mentalizados en ganar, no regalar nada, sin pensar en lo demás y por suerte se dio".

Consultado sobre el gol que convirtió y quebró la paridad, recordó: "Ancheta me habló toda la semana de que me la iba a tirar para que definiera, lo hizo muy bien, la pelota me quedó, me afirmé y entró. Sirve para agarrar confianza de a apoco".

"Hacer goles representando al país es lo más lindo que le puede pasar a cualquier jugador", finalizó diciendo.

Volvió a gritar

Brian Rodríguez por su parte ingresó al cierre del cotejo para rematar las acciones y anotó el gol de la tranquilidad: "fue bueno ganar, salir primero del grupo y ahora nos toca pensar en octavos de final"

"Es importante aportar desde donde toque. Cuando entré busque hacer lo mejor y por suerte fue con un gol. No dudé en enganchar y pegarle de zurda, por suerte entró".

Sobre el próximo rival que implica un viaje a otra sede finalizó diciendo: "se tiene que jugar donde sea y no teníamos que elegir rival, sino que ir uno por uno".