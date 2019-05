Selección sub-20: "Estamos ansiosos y con ganas de hacer un buen papel", dijo Bruno Méndez

Selección

Los zagueros uruguayos de la selección uruguaya sub-20, Bruno Méndez y Ronald Araújo mostraron sus ganas por el debut mundialista de este viernes ante Noruega en Lodz y coincidieron que hay que ir dando pasos cortos y seguros.

"Estamos con muchas expectativas de hacer un buen Mundial", dijo Ronald Araújo que agregó: "Hay que ir paso a paso, superar la fase de grupos que es importante y después ir afrontando cada desafío en pos de buscar los objetivos que nos planteamos".

Bruno Méndez por su parte habló sobre el hecho de ser el capitán lo que aseguró: "es un orgullo y una responsabilidad muy grande. Hay que saberla llevar de buena manera y es una motivación extra para cualquier jugador".

El ex bohemio consultado sobre como encontraron el estadio Widzew Lodz donde debutarán el viernes expresó: "es muy lindo. será una cancha que cuando se moje estará bastante rápida y con buen césped".

"El equipo esta ansioso, con ganas de jugarlo, preparándose muy fuerte y queriendo hacer un buen papel", ahondó Méndez y analizó: "tenemos varios jugadores actuando en primera división, otros que se nos agregaron desde el exterior, lo cual nos potencia. Hay que evolucionar en poder tener más la pelota, posesión y aprovechar los futbolistas rápidos y explosivos en ataque".

"Estamos a muy bien", finalizó en tanto Araújo y agregó: "si bien no estuve en el Sudamericano estaba pendiente, mirando todos los partidos y triste porque no se me dio de jugarlo, pero entendí la situación. Es gracias a los compañeros que hoy estamos en el mundial".

Uruguay quedó emparejado en el grupo C del Mundial, donde debutará este viernes enfrentando a Noruega en Lodz a las 15:30 de nuestro país. El segundo encuentro será el 27 en Lublin frente a Honduras a las 13 y el tercero el 30 contra Nueva Zelanda en Lodz, también a las 13.