Selección: hinchas de Cruzeiro furiosos con Tabárez por no poner a De Arrascaeta

Cruzeiro pidió a la Asociación Uruguaya de Fútbol que no convocara a Giorgian de Arrascaeta para los amistosos ante Corea del Sur y Japón, dada su intención de utilizarlo en las finales de la Copa de Brasil. La primera fue hace dos días y terminó con victoria 1-0 como local sobre Corinthians, y la segunda será el próximo miércoles en Sao Paulo.

El propio Benecy Queiroz, supervisor del fútbol del equipo de Belo Horizonte, manifestó públicamente que su club hizo una solicitud al respecto a la AUF, pero “nunca hubo respuesta”.

Atentos a la participación del mediapunta de Nuevo Berlín en el partido que fue derrota celeste por 2-1 ante los surcoreanos, los hinchas del Cruzeiro expresaron su indignación a través de Twitter. Alcanza con buscar los comentarios que contengan la palabra “Arrascaeta” (así le llaman) en los últimos minutos para medir la temperatura; vuelan de bronca.

O INFELIZ NÃO LIBEROU O ARRASCAETA PRA NEM COLOCAR ELE NO JOGO, TÁ DE SACANAGEM https://t.co/H8Xy2z34z8 — cheu (@chel_castroo) 12 de octubre de 2018

Os filha da puta convoca o arrascaeta pra ele comer banco o jogo inteiro — Lucas (@lukss_calixto) 12 de octubre de 2018

Tabarez treinador do uruguai é um BOSTA convoca o Arrascaeta pra jogos que não valem porra nenhuma, são amistosos contra NINGUÉM, NÃO TEM FUTEBOL aí ainda deixa ele no banco — Cruzeirense (@luizNeves1921) 12 de octubre de 2018

Aí quer ver que tipo terça feira ele deixa o Arrascaeta 90 minutos no campo — Cruzeirense (@luizNeves1921) 12 de octubre de 2018

tabarez leva o arrascaeta p deixar ele no banco o tempo todo

cara filho da puta viu

tomara que perca o jogo contra o japão também — na lua (@lermccann) 12 de octubre de 2018

arrascaeta foi obrigado a viajar pra ficar no banco, não eh posssiveeeel — brenda (@br3ndaalm) 12 de octubre de 2018

Voces tem alguma duvida que esse cara levou um dinheiro pra convocar o Arrascaeta? — Jales (@BrunoJales6) 12 de octubre de 2018

Está prejudicando o atleta! Arrascaeta é um dos melhores do Uruguai e nem escalado é! Se o treinado se preocupasse, deixaria ele ser campeão aqui no Brasil, o que tornaria o jogador um atleta ainda mais experiente! Isso está me cheirando armação da CBF com o Uruguai. — CRUZEIRO (@w_adillan) 12 de octubre de 2018

Arrascaeta no banco o tempo todo contra a Coreia do Sul. O pior é que isso pode indicar que ele jogue os 90 no segundo amistoso. Pro Cruzeiro, é o pior cenário possível. — Christiano Candian (@candian) 12 de octubre de 2018

Esse Tabarez tá de brincadeira né? Levar o Arrascaeta pra deixa lo no banco e nem sequer foi utilizado?. Tem que se lascar mesmo! — Mi Andrade (@emilenetaina) 12 de octubre de 2018

Pra mim ficou claro que foi uma represália ao Arrascaeta, por ter pedido dispensa, pra jogar a final. Tipo: Pediu dispensa, né... Não vamos liberar e você vai assistir o jogo ?? — Anderson Silva (@AndersonOS_) 12 de octubre de 2018

Arrascaeta ficou no banco o jogo inteiro e perdeu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil .



Uruguai perdeu hoje , poxa que pena ?? — jú (@juutuita) 12 de octubre de 2018

bem feito @Uruguay, isso é pouco por deixar o arrascaeta no banco — sarah (@lucassilvx) 12 de octubre de 2018

Arrascaeta perdeu a final da Copa do Brasil e não ficou um minuto em campo no amistoso do Uruguai. Bom senso pra que, né? https://t.co/OFC1M9bbfC — Vinicius Grissi (@ViniciusGrissi) 12 de octubre de 2018

A culpa é do calendário ridículo da CBF. Mas não utilizar o Arrascaeta nenhum minuto do amistoso, daí provavelmente será utilizado no segundo amistoso, só para não deixar o cara jogar a final, é muita sacanagem. #Uruguai #CopaDoBrasil2018 — MV de Freitas (@_marcosvinicius) 12 de octubre de 2018

Fez birra para levar Arrascaeta e nem utilizar... o castigo veio kkkkkkkkk https://t.co/H2zZ2aSXOL — Raposão do Povo (@RaposaoDoPovo) 12 de octubre de 2018

tiraram o arrascaeta da final da copa do brasil pra assistir o uruguai perder no banco no outro lado do planeta. vsf esse povo — lucas 1?? 2?? (@olopasso) 12 de octubre de 2018

O questionamento vai além do território brasileiro. No Uruguai a pergunta também é a mesma! Para que o Arrascaeta viajou? No primeiro amistoso ele sequer entrou em campo. Próximo jogo da Celeste Olímpica é na terça-feira, contra o Japão. https://t.co/sTFvPjFUAG — Guilherme Guimarães (@guilhermepiu) 12 de octubre de 2018

eu fico é puto com um ngc desses , a porra do técnico do Uruguai não libera o arrascaeta pra jogar a final da CDB ,e o fdp nem sequer o coloca p jogar , vsf @Uruguay — Rodr!go (@putsdigo) 12 de octubre de 2018

Acho que até o arrascaeta deve pensar , puta merda e o cara não me deixou jogar uma final pra isso kkkkk — Ricardo nonato (@Ricardononato4) 12 de octubre de 2018

O Uruguai me leva Arrascaeta pra ficar o tempo todo no banco

Não da pra entender porque não liberar.

Perdeu pra fortíssima Coréia do sul — Quantos % Mano hoje? (@Pedro_Cunha23) 12 de octubre de 2018