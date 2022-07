Selección: Juan Martín Muñoz, el más uruguayo de los “europeos” que están con la sub-20

Selección

Por José Luis Calvete

joselocalvete

Juan Martín Muñoz es uno de los 12 jugadores uruguayos que está siendo parte del Camp Celeste en Madrid con el cuerpo técnico de la sub-20. Son todos elegibles para el Sudamericano juvenil de enero de 2023 y, en su caso, también tiene edad para disputar el de 2025, por lo que se trata de un primer acercamiento con miras a futuro.

“Hice el baby fútbol en Uruguay Buceo y gracias a estar en las selecciones de la Liga Palermo tuve la posibilidad de jugar en Nacional desde la Escuelita hasta la sexta, cuando me tocó irme. Me fui en octubre de 2020 por una decisión de familia, no por el fútbol”, contó en diálogo telefónico a FútbolUy el atacante de 17 años.

Al llegar a España notó diferencias, ya que tiene algunos compañeros y rivales que “juegan más por hobby que pensando en ser futbolistas”, a diferencia de lo que ocurre en las formativas de Uruguay, donde “todos están enfocados en llegar a primera”.

“En Uruguay es un fútbol más físico y en España capaz que un poco más técnico. Tienen canchas sintéticas y el fútbol se hace un poco más rápido. La pelota viene siempre limpia”, comentó, y agregó que siempre jugó de delantero. “Si el equipo juega tocando la pelota me siento más cómodo de enganche o de nueve, pero puedo hacerlo por afuera”, indicó.

Juan Martín dice ser “más de hacer goles que de dar asistencias” y defiende al Candela, un equipo que compite en Tenerife. “Jugamos una liga incluso con las juveniles del Tenerife, que es el único que tiene primera división. Viajamos entre islas y mi equipo está en el juvenil provincial, que va de 16 a 19 años y compartimos grupo con los filiales de Las Palmas y Tenerife”, explicó.

Algunos integrantes de los cuerpos técnicos de las selecciones formativas de la Asociación Uruguaya de Fútbol lo tenían visto de su etapa en Uruguay, que terminó hace menos de dos años, y entendieron que este Camp Celeste en Madrid es una buena oportunidad para verlo en acción con otros jugadores que residen en Europa y que son elegibles.

“Fue una sorpresa tremenda e inesperada. Con mi familia nos volvimos todos locos y fue una gran alegría. En Uruguay estaba enfocado en ser jugador profesional y cuando llegué a España la prioridad era otra; acomodarse y adaptarse a la vida del lugar. Ahora con este llamado es como que resurgió toda aquella idea”, concluyó.

