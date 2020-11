Selección: Celso Otero y el profesor José Herrera positivos de COVID-19; Tabárez negativo

Selección

Dos de los integrantes del cuerpo técnico de la selección uruguaya, Celso Otero y el profesor José Herrera, dieron positivo de COVID-19 tras nuevos exámenes realizados a los integrantes de la delegación uruguaya que participó en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Otero (62 años) y Herrera fueron hisopados por parte de las autoridades médicas tras el partido ante Brasil en el Centenario y hoy se supo el resultado con la infección confirmada del último testeo al que se sometieron.

A ellos se sumó además, Gustavo Mariosa, seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que estuvo en contacto constante con la delegación.

Con ellos se suman 20 positivos vinculados a la celeste, ya que previamente se habían confirmado los de los futbolistas: Matías Viña, Luis Suárez, Rodrigo Muñoz, Alexis Rolín, Diego Rossi, Diego Godín, Lucas Torreira, Darwin Núñez, Gabriel Neves, Brian Rodríguez y Yonatan Irrazábal.

A ellos hay que sumarle los funcionarios de la AUF: Alberto Pan (jefe de la sanidad), el profesor Jorge Rey (preparador físico), Richard López (fisioterapeuta), Víctor Brítez (utilero), Emiliano Aguirre (comunicación) y Matías Faral (secretario de prensa), Celso Otero (ayudante de campo), José Herrera (preparador físico) y Gustavo Mariosa (seguridad).

Otero durante la semana pasada había sido crítico sobre la sanción impuesta por el Ministerio de Salud Pública referente al brote de contagios generados en la "burbuja" celeste: "con multar no se gana nada. No creo que sea la vía que corresponda en este caso, más allá de que la libertad de hacerlo la tiene el MSP y eso corre por cuenta de las instituciones, no por mi opinión", agregó el asistente de Óscar Washington Tabárez, que dio negativo en el testeo cuyo resultado se conoció este martes.

"Ojalá que los clubes de Europa no utilicen la eventual sanción como un ejemplo de que no se hacen bien las cosas en Uruguay y que sea un testimonio para negarnos a los jugadores, porque eso sería dañino", opinó.

"Hay que pensar en todos los factores que inciden en cada una de las decisiones que se toman. Todos los países quieren estar en el Mundial... a ver si jugamos la del hijo de la pavota nosotros", cerró Otero.

