Selección: “No hay ninguna definición” según Ignacio Alonso, pero se enfría lo de Gallardo

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), está encargándose de la designación del nuevo entrenador de la selección uruguaya. En diálogo con el programa ‘Vamos que vamos’ de Radio Uruguay, aseguró que “no hay ninguna definición” y no descartó todavía al argentino Marcelo Gallardo. Si bien no lo dice públicamente, con los días se aleja.

“El tema de Gallardo lo estoy manejando con su representante, Juan Berros, en diálogo telefónico. Hemos tenido dos o tres. Tengo un deber de reserva sobre el punto. Él está en una situación contractual con River Plate, que tiene una cantidad de condimentos como se vio en sus declaraciones”, explicó.

“Primero era la terminación del campeonato y luego que él pudiera pensar sobre el futuro. Y en esos parámetros de reserva me tengo que mantener”, añadió Alonso, quien desea definir por sí o por no la situación del Muñeco antes del 18 de diciembre. Ese día River Plate cerrará su temporada enfrentando a Colón en la final del Trofeo de Campeones.

Activando los planes B

Al respecto, el presidente de la AUF se limitó a decir que “no se puso esa fecha como parámetro”. Desde el Comité Ejecutivo se entiende que no hubo señales favorables de Gallardo y las esperanzas se desvanecen, por lo que ya están activando los planes alternativos con Diego Aguirre a la cabeza y Diego Alonso como una tercera opción.

Sobre los Diegos candidatos, Alonso no dio pistas: “La estrategia la estoy manejando muy en reserva y es un tema muy delicado. No le podemos errar. No tenemos apuro en hacerlo en 10 días ni tenemos toda la vida para hacerlo, pero estamos dentro de los tiempos que nos dimos”. Desde el cese de Óscar Washington Tabárez ya pasaron 12 días.

La denuncia en Fiscalía

Por último, el presidente de la AUF se refirió a las amenazas que sufrió durante el fin de semana. “Las recibimos y el lunes pasado las trasladamos en denuncia a Fiscalía, donde están ahora. Para no entorpecer ningún tipo de investigación, no quiero hacer mucha declaración sobre el tema”, adelantó.

“Agradezco a quienes me han enviado su solidaridad. Para mí es un tema que responde a algún elemento aislado y a gente que no conoce los límites del fútbol y de la actuación personal. Lo tomamos con la gravedad que tiene pero con tranquilidad porque la denuncia está en manos de quien debe estar”, concluyó.

