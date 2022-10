Selección: “Estoy muy motivado de cara al Mundial", dijo José María Giménez

Selección

José María Giménez tuvo una extensa entrevista con ESPN y habló sobre como llega la selección uruguaya de cara al Mundial de Catar 2022, de la idea de Diego Alonso de querer ser campeón y de la preocupación por las lesiones.

“Estoy muy motivado de cara al Mundial de Catar", aseguró el defensa, y siguió: "Tener la chance y la posibilidad de vestir la camiseta más linda del mundo y representarla en un Mundial como futbolista es un logro máximo a nivel de selección, la verdad que me veo muy bien”.

Recordó que "en el primer Mundial no era consciente de lo que estaba viviendo, sobre todo porque no me había tocado vivir la Eliminatoria. Después ya para Rusia 2018 sí pude vivir las Eliminatorias, y realmente le das el valor que se merece un Mundial al ver todo lo que pasaste en los cuatro años anteriores", apuntó.

“Para esta Copa del Mundo la teníamos difícil, no imposible porque así quedó demostrado. Pasa el tiempo y vas viviendo la Eliminatoria sabiendo el sacrificio que conlleva clasificar al Mundial, entonces lo disfrutás más y lo vivís mejor”, comentó.

"La ilusión de ser campeones está, si no, no vamos", sostuvo, y afirmó que “como jugador y viendo a mis compañeros digo que sí, que hay equipo para ser campeón, uno ve en líneas generales y tenemos una selección espectacular". "Va a depender de la mentalidad que tengamos nosotros, de la fuerza como equipo para hacer un gran Mundial", añadió.

Aseveró que “el entrenador tiene su idea respecto al rival y nos la transmite a través de un zoom o una llamada telefónica, para que podamos ir sabiendo cómo juega cada rival, cómo atacar, cómo defender”.

Lesiones

“Me preocupa obviamente el tema de las lesiones porque un mes antes del Mundial se juegan diez u once partidos y eso es muchísimo. Y al final no somos robots, sufrimos muscularmente, hay agotamiento mental, mucha fatiga”, dijo el defensa.

“Si bien es un Mundial al que vamos a llegar con muchos minutos en las piernas y mucho rodaje, también se puede llegar con mucha fatiga, muchísimo cansancio mental", pero "la realidad es que preocupa todo lo que conlleva eso" porque "sólo tendremos una semana previa antes de jugar el Mundial, no sé en qué cabeza cabe pensar que los jugadores van a llegar al 100%, es una locura lo que hicieron, pero tocó”, indicó.

“Si pensás que te vas a lastimar en cada jugada te volvés loco, porque al final cada dos partidos tenemos partido. ¿Está la posibilidad? Sí, pero es lo que nos toca vivir y tenemos que estar preparados para aceptarlo y llevar adelante", ahondó. "Si en los partidos o en el entrenamiento pensás ‘si hago o no esto porque me puedo lastimar’, al final no hacés nada, y así te terminas lastimando. Lo mejor que podés hacer es prepararte, competir y tratar de estar al 100% para llegar bien”, siguió.

