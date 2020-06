Selección: “Edinson Cavani ya perdonó a Gonzalo Jara”, dijo Álvaro “Palito” Pereira

Selección

El próximo 24 de junio harán cinco años de uno de los hechos que ayudó a generar una mayor rivalidad entre uruguayos y chilenos: Los locales eliminaron a la celeste en los cuartos de final de la Copa América, en Chile, y se dio el "dedo de Jara" a Edinson Cavani.

Esa jugada provocó la furia del salteño, que se le fuera encima al defensor y el árbitro brasileño, Sandro Ricci, decidió sacarle tarjeta roja. Incluso en ese juego fue expulsado, algo inusual, Óscar Tabárez.

Álvaro Pereira fue compañero de Jara en Estudiantes de la Plata en la temporada 2015. El defensor chileno habló sobre este tema con el lateral izquierdo.

"Gonzalo Jara en Estudiantes me tocó el tema con Cavani, me dijo que fue una cagada lo que pasó, pero ya está son cosas que pasan en el fútbol, sabes las cosas que yo he hecho. Cavani lo perdonó", dijo "Palito", de 34 años, en una entrevista al programa Ataque Futbolero.

Sin embargo, el actual futbolista de River Plate de Paraguay rememoró que tras el final del polémico partido entre charrúas y trasandinos, fueron al control antidoping a buscar a Jara.

"Cuando terminó el partido pensamos que estaba en el doping, y lo fuimos a buscar. Éramos como 10 que queríamos entrar ahí, pero no estaba. Me acuerdo que se formó una barrera de carabineros, ahí reculamos, somos guapos pero tampoco la pavada", concluyó.

