Segunda División: Racing empató 1-1 con Central Español y jugará la final por el ascenso

Racing empató 1-1 con Central Español y logró avanzar a la final por el tercer ascenso gracias a la ventaja deportiva con la que contaba.

El "cervecero" comenzó con todo. Rodrigo Saravia tuvo la primera, donde sacó un gran disparo lejano que obligó a la intervención de Sebastián Fuentes. De ese córner, José Varela cabeceó y el arquero palermitano la sacó prácticamente adentro.

Rondando los 20 minutos, el “cervecero” remató 3 veces consecutivas en el área de Central y la defensa despejó siempre. Enseguida, Central Español tuvo un remate de Jairo Villalpando que pasó muy cerca del palo.

A los 30´, un balón largo cayó en los pies de Villalpando que apenas desvió y descolocó al arquero Rodrigo Odriozola. De esa manera abrió el marcador.

Minutos más tarde, Alejo Cruz tuvo un tiro libre, pero Fuentes nuevamente se lució y ya era la figura del partido hasta ese momento.

Racing salió a buscar el empate y Central comenzó a complicar en el contraataque, donde Matías Jones y Santiago Bellini lograron penetrar la defensa rival solamente corriendo.

Otra historia

Al inicio de la segunda mitad, Sebastián Diana cabeceó en el área chica y Fuentes nuevamente la sacó, esta vez con la cara. Enseguida, Gonzalo Aguilar la enganchó en la frontal del área y pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero.

A los 54´, Alejo Cruz conectó de cabeza un centro mordido y, tras fallar Sebastián Gorga en el despeje, la pelota entró lentamente contra el palo.

Al minuto siguiente, el palermitano tiró un centro que terminó en la cabeza de Villalpando, pero pasó pegada al palo y nadie llegó por el segundo palo.

Después de una gran jugada colectiva, a los 73´ Alejo Cruz buscó el centro , pero se cerró y Fuentes mandó al córner cuando Gonzalo Barreto esperaba justo por detrás.

Central se tiró al ataque cuando vio que se le iba el partido y Racing se tiró atrás. De esa manera, Raúl Terragona encontró una pelota en el área y casi convierte, pero pasó apenas desviado.

A 5 del final, Alejo Cruz remató de afuera del área, pero se encontró con Fuentes, que voló y la envió al córner por encima del travesaño.

Pocos minutos más tarde, Saravia puso un pase filtrado para Luis Gorocito que llegó a rematar, pero cayó el Fuentes pudo taparla luego de achicar. Después, ya en los descuentos, el delantero de "la escuelita" la luchó por la línea, sacó el remate y Fuentes, nuevamente, mandó al tiro de esquina.

Finalmente, Racing aguantó y logró avanzar a la final por el ascenso con este empate.

RACING 1 – CENTRAL ESPAÑOL 1

RACING: Rodrigo Odriozola; Gonzalo Aguilar, Gastón Bueno, Sebastián Diana, Fabián Píriz; Erik De Los Santos (82' Juan Moreira), Rodrigo Saravia, José Varela; Maicol Ferreira (87' Martín Barrios), Gonzalo Barreto (80' Luis Gorocito), Alejo Cruz (87' Marcel Novick). DT: Damián Santín.

CENTRAL ESPAÑOL: Sebastián Fuentes; Enrique Etcheverry, Gian Allala, Sebastián Gorga, Cristian González (79' Facundo Salazar); Mauricio Alonso (79' Matías Roskopf), Agustín Miranda (79' Franco Mederos), Matías Jones, Sebastián Gallegos; Santiago Bellini (55' Raúl Terragona), Jairo Villalpando (65' Emiliano Tracchia). DT: Mario Szlafmyc.

Goles: 30' Jairo Villalpando (C); 54' Alejo Cruz (R)

Amarillas: 17' Sebastián Gorga (C); 23' Sebastián Gallegos (C); 27' Gastón bueno (R); 34' Enrique Etcheverry (C); 85' Rodrigo Saravia (R); 90+2' Martín Barrios (R); 90+3' Raúl Terragona (C)

Rojas: -

Jueces: Pablo Giménez, Mathías Rodríguez, Daiana Fernández y Antonio García.

Estadio: Charrúa.

