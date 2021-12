Segunda División: Defensor cayó por 1-0 con Cerro pero avanzó a la final con Racing

Fútbol uruguayo

Defensor Sporting que cayó 1-0 con Cerro en la revancha de los playoffs en el Charrúa (ida a su favor 2-1) hizo pesar su mejor posicionamiento en la temporada regular y con eso la ventaja deportiva que tenía, para meterse en la final por el tercer ascenso.

El partido se inicio con los albicelestes tomando las riendas y saliendo a buscar la apertura, con Cordara muy activo y Coelho metido entre los zagueros esperando su chance.

Los violetas se defendían y sacaban la pelota como podían, hasta que sobre el cuarto de hora, un claro penal le dio la chance de ponerse en ventaja. Un cabezazo de Lacoste dio en la mano de Matturro y fue sancionado como pena máxima. El disparo de Coelho a la derecha del golero, vio como los guantes de Dufour repelían el intento.

Un remate de media distancia de Barrios exigió a Denis, en un trámite que tenía el resultado cerrado, algo que era un gran negocio para los de Parque Rodó.

El equipo de Pandiani quería, pero carecía de profundidad, ante un rival que probaba desde lejos como lo hizo Barros pisando los 30'.

Y una pequeña luz se abrió para los cerrenses al quedar con uno más en cancha, luego que Duarte fuera amonestado a los 35' y 39', lo que en definitiva le valió la roja. Pero Dylan Nandín, en un rapto de irresponsabilidad, hizo una tremenda falta con el tiempo cumplido, viendo la roja directa y los dos con diez.

Resultado cerrado y los dos al vestuario, con los violetas sabiendo que estaban a 45' de lograr dar un nuevo paso hacia el ansiado retorno.

Estuvo cerca



El complemento comenzó con un tiro libre de Agustín Sant'Anna que se fue cerca y un cabezazo de Navarro que controló Denis, con un equipo que salió a defenderse con la posesión y alejar al adversario de su área.

Y cuando poco pasaba en cancha, a los 59' apareció un momento de lucidez de Fernando Elizari que colocó un balón desde la derecha para que Coelho anticipara a todos y colocará el 1-0 que dejó a su equipo a uno de revertir la serie.

De allí en adelante fue una avalancha del equipo de Pandiani que comenzó a apurar el ritmo e inclinar el terreno en pos de conseguir el segundo, con corridas de Anthony Sosa, Coelho peleando y balones largos constantes.

Cambios ofensivos en uno para ir a buscar, defensivos en otro para sostener y Denis tapando una contra que Abaldo no pudo conectar con potencia, hacían que el juego fuera vibrante y entretenido en el cierre.

Defensor Sporting, con línea de cinco, se defendió con uñas y dientes hasta el final, sellando la caída 1-0, un resultado que le dio el pasaje a la final por el tercer ascenso donde chocará con Racing.



DEFENSOR SPORTING 0 - CERRO 1

DEFENSOR: Matías Dufour, Agustín Sant'Anna, Matías Rocha, Alan Matturro, Renzo Rabino, Francisco Barrios (71' Facundo Bernal), Lucas De Los Santos (78' Emiliano Álvarez), Cristian Barros (78' Facundo Mallo), Anderson Duarte, Joaquín Valiente (71' Matías Abaldo), Álvaro Navarro (65' Maximiliano Juambeltz). DT: Héctor Rodríguez.

CERRO: Darío Denis, Christian Núñez (88' Sebastián Cáceres), Pablo Lacoste, Martín González, Ignacio Velázquez (77' Liber Quiñones), Fernando Elizari (77' Agustín Chopitea), José Luis Tancredi (55' Emiliano Sosa), Matías Alfonso, Brian Cordara (45' Anthony Sosa), Dylan Nandín, Diego Coelho. DT: Walter Pandiani.

Goles: 59' Diego Coelho (C)

Amarillas: 15' Alan Matturro (D), 27' Dylan Nandín (C), 35' y 39' Anderson Duarte (D), 40' Diego Coelho (C), 52' Anthony Sosa (C), 62' Pablo Lacoste (C), Dario Denis (C), 72' Lucas De Los Santos (D), 82' Facundo Mallo (D), 90'+5' Martín González (C)

Rojas: 39' Anderson Duarte (D), 45' Dylan Nandín (C), 74' Fernando Elizari (C)

Árbitros: Jonathan Fuentes, Héctor Bergalo y Marcio Rosamen.

Estadio: Charrúa.

