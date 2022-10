Segunda División: Cerro le ganó a Rampla Juniors 1-0 la primera final por el ascenso

Fútbol uruguayo

Cerro le ganó a Rampla Juniors 1-0 la primera final por el tercer ascenso de la Segunda División Profesional y afrontará con ventaja la revancha del próximo sábado en el Parque Viera, que a diferencia de hoy estará vacío por la sanción que pesa sobre los albicelestes.

El único gol fue a los 14’, cuando Emiliano Sosa inició la jugada robando la pelota en campo rival picando al área. Dylan Nandín tocó al medio, Nicolás González dejó pasar el balón y Sosa llegó suelto para definir con un derechazo algo mordido pero certero.

Cuatro minutos antes había tenido un mano a mano Sosa, pero Adriano Freitas lo tapó en una de sus pocas intervenciones de la primera parte. Luego hizo méritos Rampla Juniors, pero se topó con la seguridad del arquero Darío Denis.

En el primer minuto del complemento se lució Freitas tapándole a Nicolás González un cara a cara que fue lo último claro que generó el equipo de Danielo Núñez, que luego se dedicó a defender.

Un zurdazo de Juan Albín que la defensa llegó a trabar y una nueva atajada de Denis ante un cabezazo de Diego González fueron de lo más peligroso del elenco Picapiedra, que no pudo igualar y estará obligado a ganar el sábado que viene.

Goles: 14’ Sosa (C)

Amonestados: 24' Alex Vázquez (RJ), 62' Fernando Souza (C), 66' Brum (C), 84' Gabriel (RJ), 84' Cabrera (C)

Jueces: Pablo Giménez, Alberto Píriz, Javier Irazoqui y Nicolás Vignolo.

Parque Viera

RAMPLA JUNIORS: Adriano Freitas; Gabriel de León, Sebastián Gorga, Matías Almirón y Germán Gabriel; Isaac Méndez, Gustavo Machado (46' Luis Maldonado), Alex Vázquez (46' Mauro Cachi) y Juan Albín; Rodrigo Ferreyra (46' Leonardo Melazzi) y Diego González (82' Brahian Ferreira). Entrenador: Marcelo Suárez.

CERRO: Darío Denis; Fernando Souza, Nicolás Ramos, Andrés Lamas y Mathias Abero; Matías Cabrera (85' Nicolás Pandiani), Hamilton Pereira (76' Agustín Barán) y Emiliano Sosa; Dylan Nandín (85' Danilo Cóccaro), Nicolás González y Tabaré Viudez (66' Roberto Brum). Entrenador: Danielo Núñez.

