Segunda División: Cerrito triunfó y sigue líder inamovible; Sud América ganó y se arrimó

Cerrito se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de la Segunda División Profesional, tras derrotar a Albión por 3-1 en el partido que abrió la octava fecha.

El partido tuvo todos sus goles en el complemento, cuando el conjunto histórico abrió el marcador tras un penal que Maximiliano Noble lo cambió por gol a los 52' y cuando jugaba con diez por la expulsión Mathías López a los 41'.

Solo cuatro minutos le duró la alegría porque Rodrigo Pérez estableció el 1-1 parcial rápidamente. Luego llegaron los tantos de Julián Perújo y Raúl Tarragona para cerrar el 3-1 con que al auriverde se quedó con los tres puntos, manteniendo su pasar triunfal en el campeonato.

El segundo partido de la jornada tuvo el empate 2-2 entre Villa Española y Juventud. El Villa se puso arriba en el marcador con un tanto de Patricio Gregorio a los 28'. Pero el conjunto pedrense respondió rápido y en un minuto lo dio vuelta gracias a Damián González (38') y Gastón Faber (39').

Antes que finalizara la primera parte apareció Gabriel Acevedo para estampar el 2-2 final. Con esta igualdad Villa Española quedó a cuatro puntos del puntero del certamen.

Más tarde Atenas de San Carlos salió de la última posición de la tabla tras doblegar 2-1 a Villa Teresa. Jorge Araújo adelantó a los de Nuevo París, pero Marcelo Tabárez lo igualó y Renzo Paparelli, con una espectacular una chilena anotó el gol del triunfo a los 90+4'.

Otros resultados

Racing, que buscaba un triunfo para arrimarse, volvió a dejar puntos por el camino al igualar con Rocha 1-1. Guillermo Niski abrió la cuenta para los del interior del país en el primer tiempo, pero Martín Barrios dejó el juego en tablas en el complemento.

El último partido del viernes fue con triunfo de Sud América por 2-1 sobre Tacuarembó que le permitió arrimarse al líder. Diego González adelantó a los de Amaranto Abascal, pero Camarda y Giménez lo dieron vuelta en el complemento.

La octava fecha se completa este sábado con el cotejo entre Central Español y Rampla Juniors que se disputará en el Charrúa desde las 10 horas.

DETALLES DE LA OCTAVA FECHA



Albión 1-3 Cerrito

Goles: 52' Maximiliano Noble (A), 56' Rodrigo Pérez (C), 65' Julián Perújo (C), 69' Raúl Tarragona (C).

Estadio Charrúa

Árbitros: Diego Dujanec, Sebastián Silvera, Heber Godoy

Villa Española 2-2 Juventud

Goles: 28' Patricio Gregorio (VE), 38' Damián González (J), 39' Gastón Faber (J) y 45' Gabriel Acevedo (VE).

Estadio Charrúa

Árbitros: Yimmi Álvarez, Mathías Rodríguez, Héctor Portillo

Atenas 2-1 Villa Teresa

Goles: 28' Jorge Araújo (VT), 61' Marcelo Tabárez, 90+4' Renzo Paparelli (A)

Estadio Charrúa

Árbitros: Federico Modernell, Gabriel Popovits, Sebastián Schroed

Rocha 1-1 Racing

Goles: 26' Guillermo Niski (RO) 60' Martín Barrios (RA)

Estadio Charrúa.

Árbitros: Antonio García, Ernesto Hartwig, Federico Piccado

Tacuarembó 1-2 Sud América

Goles: 14' Diego González (T), 47' Marcos Camarda (SA), 75' Bruno Giménez (SA).

Estadio Charrúa.

Árbitros: Mathías de Armas, Aecio Fernández, Julián Pérez

SÁBADO

Central Español - Rampla Juniors

Estadio Charrúa, 10:00 horas

Árbitros: Adrián Pereira, Gino Cottini, Alberto Píriz

POSICIONES

Cerrito 18

Rampla Juniors 14

Villa Española 14

Sud América 14

Racing 11

Rocha 10

Albion 8

Atenas 8

Villa Teresa 7

Juventud 7

Tacuarembó 6

Central Español 5

