Segunda División: Albion confirmó catorce casos positivos de COVID-19, diez en futbolistas

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Albión confirmó por intermedio de un comunicado difundido en sus redes sociales que 14 integrantes de su equipo, de los cuales diez son futbolistas, dieron positivo a COVID-19, en un nuevo brote vinculado al deporte.

El equipo que se desempeña en la Segunda División Profesional había informado el domingo pasado (29 de noviembre) que uno de los integrantes de su cuerpo técnico, Ignacio Torello, se había infectado, por lo cual todos los jugadores, funcionarios y dirigentes quedaron en aislamiento preventivo.

El jueves todos ellos fueron hisopados y hoy se conocieron los resultados donde se pudo conocer de los catorce casos positivos a la enfermedad.

Albion, que había caído 1-0 con Rocha en la última fecha fecha del Uruguayo de la Segunda División Profesional en el Mario Sobrero, debe jugar un repechaje por la permanencia ante el segundo de la Primera División Amateur (ex C), por lo cual aún no cerró su actuación en la temporada.

Dichos cotejos estaban previstos para el 19 y 22 de diciembre, algo que ahora pasara a la Mesa Ejecutiva para estudiar el tema.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy