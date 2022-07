Sebastián Villa negó abuso sexual: "Relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos"

Fútbol Internacional

El pasado 13 de mayo, el futbolista colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, fue denunciado por abuso sexual, mientras que días más tarde una testigo también coincidió que el jugador quiso violarla la misma noche.

Este jueves, Villa declaró ante la fiscal Vanesa González y aseguró que "Rocío Tamara Doldán efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el día 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley, propiciando falso testimonio agravado".

El colombiano afirmó que tuvieron "relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos" y señaló que los supuestos mensajes de Instagram entre ambos y que fueron expuestos por la víctima, pertenecen a una cuenta no verificada.

Añadió que "no es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, no es ventajismo indiscriminado a cualquier precio, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve".

"Fui juzgado por cierta opinión pública que, a la ligera, tomó esta situación tan delicada poniéndome en un lugar que no era el correcto", concluyó.



