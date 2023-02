Fútbol uruguayo

Sebastián Rodríguez: “Me ha sorprendido para bien cómo me recibió el hincha de Peñarol”

“Me tratan de manera espectacular y me ha sorprendido para bien cómo me recibió el hincha de Peñarol desde el primer día que llegué y en los partidos que jugué”, contó Sebastián Rodríguez al programa Punto Penal de Canal 10 este domingo, un día después de su estreno oficial con victoria 2-0 ante Cerro.

Recordó que la decisión de llegar al equipo carbonero “no costó”. “Ya lo había explicado y lo hablé con mi círculo cercano. Para el jugador, y más a mi edad y sabiendo el momento en el que estoy, es muy importante el interés del club, más allá de la oferta, y sobre todo del técnico”, contó.

“A menos de 24 horas de haber llegado de Ecuador tenía la llamada de Peñarol y sobre todo la de Alfredo Arias para decirme cuál era su idea de juego, cuál era el estilo que quería impregnar en el equipo y cuál era el rol que quería que yo llevara a cabo. Para mí, en el momento en que estoy y sabiendo lo que tengo para dar, es fundamental y es lo que priorizo. Después hay más cosas”, dijo.

Una “diferencia grande” entre las propuestas

Consultado por el aspecto económico, sostuvo que “es lo segundo que uno pone en la balanza” porque “es un trabajo y uno tiene familia”. “A veces del lado del hincha cuesta entenderlo, pero era una diferencia grande la que había”, reconoció.

Volviendo al juego y a la propuesta de su entrenador, indicó que “es

un punto a favor”. “Conocía cómo jugaban sus equipos aunque nunca me había dirigido. Cuando me dijo cómo quería que jugara su Peñarol y lo que pretendía que haga yo, me terminó de seducir”, recordó.

Reconoció que, si bien no dudó en dar el si, requirió de “un análisis”. “Cuando uno va a otros equipos hay cosas que no se ponen en la balanza, pero a mi edad priorizo lo deportivo y pesaba mucho que en Peñarol me querían y el técnico sabía de lo que era capaz”, insistió.

Sobre el clásico amistoso que los mirasoles ganaron por penales, confesó que “fue especial porque el pasado no se borra” y del otro lado también le “tocó jugar clásicos”. “Fue diferente y somos pocos los que sabemos lo que se siente, pero no más que eso”, dijo.

El debut con Cerro, el césped del CDS y la Sudamericana

Consultado por el partido ante Cerro, reconoció que al equipo el faltó “precisión” y “es algo a corregir”. “Era el primer partido, llevamos un mes de entrenamiento y muchos compañeros somos nuevos. Nos tenemos que conocer y adaptar entre todos, y sabíamos que había que sacar el primer partido. Era importante ganar y tras la victoria es mejor corregir. Seguramente para el segundo partido veamos un Peñarol mejor”, vaticinó.

Otro aspecto a mejorar, pero que no depende del plantel, es el césped del Campeón del Siglo. “El estado de la cancha es algo a mejorar. Con los compañeros comentamos que, para el juego que queremos hacer, nos perjudica y termina favoreciendo al rival porque no podemos darle ritmo. Ayer estaba muy seca la cancha, pero creo que es algo que se corrige enseguida”, argumentó.

Consultado por la Copa Sudamericana, consideró que “los equipos uruguayos tienen que pelearla por lo que han mostrado en los últimos años”. “Hoy estamos en desventaja con los equipos brasileños y argentinos, y es mejor ser realista en lo que podemos pelear. Todos queremos ganar la Libertadores, pero hoy los equipos uruguayos están en otro nivel”, concluyó.

